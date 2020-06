Vi vil sikre norske interesser

Derfor ønsker regjeringen at Norge har en plass i FNs sikkerhetsråd.

Dersom Norge vinner en plass i FNs sikkerhetsråd, er det rundt dette bordet i FNs hovedkvarter i New York de vil ta plass. Foto: Carlo Allegri / REUTERS / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Jens Frølich Holte Statssekretær (H), Utenriksdepartementet

FNs sikkerhetsråd er i en internasjonal særstilling. Det er det eneste organet i verden som kan fatte bindende vedtak om krig og fred. Det utgjør kjernen av det internasjonale samarbeidet som verdens land har bygget opp etter 1945. Selvsagt hører Norge hjemme der. Onsdag 17. juli er det endelig valg til sikkerhetsrådet.

Jeg har vært så heldig å få jobbe med kandidaturet i de årene jeg har vært statssekretær i Utenriksdepartementet. Det har vært diplomati på høygir og Norge er virkelig satt på kartet.

Konkurransen er hard. Irland og Canada vil også ha plass, og det er bare to som kan gå av med seieren. BTs kommentator Morten Myksvoll mener av ulike grunner at Norge like godt bør tape valget. Det er synd at han har resignert. En plass i rådet er viktig for Norge.

Jens Frølich Holte (H) Foto: Regjeringen

For det første er det bare Norge som kan stå opp for norske interesser. Canada og Irland er svært gode utenrikspolitiske venner, men vi bør ikke delegere utenrikspolitikken vår til dem. Det går imot både vår egeninteresse og vår historiske erfaring. Landet vårt ble fritt 7. juni 1905 fordi vi var lei av at svenskene styrte utenrikspolitikken vår.

Velfungerende internasjonalt samarbeid er viktig for vår velferd. Det er i Norges interesse at trusler mot internasjonal fred og sikkerhet håndteres i Sikkerhetsrådet, fremfor direkte mellom stormaktene.

Rådets legitimitet hviler også på de valgte medlemmenes bidrag. Vi har interesse av å bidra til at det fungerer og derfor bør vi med jevne mellomrom søke plass i klodens viktigste samarbeidsorgan.

For det andre har Norge mye å bidra med i Rådets arbeid. Vi har for eksempel lang erfaring med fred- og forsoningsarbeid både i Midtøsten, Asia og Latin-Amerika.

Vårt store engasjement i humanitære spørsmål, inkludert beskyttelse av sivile og arbeid mot seksualisert vold i konflikt, kan tas til et helt nytt nivå om vi sitter i Rådet og kan påvirke situasjonene. Det samme gjelder koblingen mellom klima og sikkerhetspolitikk.

For det tredje er det viktig at små land tar store roller. Det internasjonale samarbeidet ville ha brutt sammen dersom alle små land hadde resignert og overlatt arenaen til stormaktene. Myksvoll trekker frem at vi har møtt Tadsjikistan.

Jeg kan faktisk avsløre at vi ikke bare har møtt dem. Vi har også møtt land som Nord-Korea, Iran og Venezuela. Dersom vi bare skal snakke med land vi er enige med, mister vi muligheten til å påvirke og ta opp saker som er viktige for Norge.

Regjeringen fremmer for eksempel menneskerettigheter i utenrikspolitikken, og det betyr at dette spørsmålet jevnlig tas opp i møte med andre land. Vi endrer ikke standpunkt eller politikk når vi arbeider for en plass i Sikkerhetsrådet.

Tvert imot, vår kampanje er basert på etablert norsk utenrikspolitikk. Vi snakker med alle land om hva Norge står for og hva vi arbeider for. Mange land anerkjenner politikken vår. Andre er uenige. Det er helt greit.

Myksvoll mener også at det kan bli ubehagelig for Norge å tone flagg når det pågår en stormaktsrivalisering i verden. Selvsagt vil det være krevende å sitte i Sikkerhetsrådet, men det er uansett krevende og til tider ubehagelig å være et lite land i en stor verden. Det blir heller ikke enklere i årene fremover.

Utenriksdepartementet må hver dag gjøre vurderinger knyttet til forholdet vårt til andre stater og gjøre valg for å sikre norske interesser. Disse spørsmålene må vi ta stilling til helt uavhengig om vi sitter i Sikkerhetsrådet eller ikke.

For eksempel har vi reagert kraftig på at USA vil innføre sanksjoner mot medlemmer av Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Og vi har reagert, både alene og med andre land, på Kinas behandling av uighurene i Xinjiang.

Uansett utfall av valget på onsdag, så vil kampanjen ha vært et solid løft for fremme av Norge og norsk utenrikspolitikk internasjonalt.

Vi har fått gode kontakter og nettverk som vi vil bygge videre på. Det har vært en god investering for Norge og norske interesser. Og det er tross alt det som er det viktigste for regjeringen.