Eg var tre år og innlagt på sjukehus. Opplevinga gav meg hakk i sjela.

Det var ein fæl og brutal måte å behandla born på.

Du, kor redd eg vart, og kor eg sparka og skreik! Slik minnast Dagny Ygre Herland, i dag 75 år, sitt første møte med eit sjukehus i 1948. Foto: Privat

Dagny Ygre Herland (75) Bergen

Eg gratulerer Barneklinikken i Bergen med 70-årsjubileet. Det var interessant å lesa i BT om det strenge besøksreglementet i dei første tiåra, då foreldre ikkje fekk besøka barna sine på sjukehuset.

Mellom anna meinte helsepersonell at ungane hadde godt av å bli disiplinert, og at besøk av mor og far gjorde dei urolege, noko som kompliserte behandlinga og kravde meir personell.

Dette vekkjer minne om mitt eige opphald på Florida sykehus i 1948, før Barneklinikken vart opna. Eg skulle ta mandlane og var berre tre år, men opphaldet står klart for meg den dag i dag.

Eg hadde «store mandlar», som det blir kalla, og hadde ofte vondt i halsen. Derfor måtte eg til Bergen og ta mandlane. Me reiste med toget frå Voss, barndomsbygda mi. Først skulle eg undersøkast av ein spesialist.

Eg hugsar ikkje dette sjølv, men mor fortalde seinare at spesialisten hadde vore så hardhendt at kontorsøstera måtte halda meg fast. Eg gret fælt, sa mor, og det hadde vore grufullt å sjå.

Etterpå gjekk turen til Florida sykehus. Eg hugsar at vi kom inn i ein stor hall. Linoleumsgolvet var svart- og kvitrutete.

Mor snakka med ei dame som sat i eit glasbur. Ho ringde i ein telefon, og så kom det ei sjukesøster i kvite klede springande ned ei svingete trapp. Ho treiv meg i armane sine og fòr opp att med meg i ein fart.

Du, kor redd eg vart, og kor eg sparka og skreik!

På dette biletet er Dagny Ygre Herland kring tre år, like gammal som ho var då ho måtte til Bergen og ta mandlane i 1948. Foto: Privat

Den kvitkledde bar meg inn i ein sal med mange senger langs veggane, med barn på min eigen alder og eldre. Ho tok av meg kleda og bada meg i ein vask med ein raud gummislange på springen.

Vettskremd som eg var, skreik og skreik eg, heilt til ei jente i sju-åtteårsalderen reiste seg opp, trampa i senga og ropte: «Ti still!» Eg slutta å skrika momentant, heilt sjokkert over at ho torde. Anikken heitte jenta.

Så fekk eg på kvit nattskjorte og vart hikstande plassert i ei seng inntil ein vegg med glasvindaugo mot eit anna rom. Der låg små babyar og sov i sengene. Slik hugsar eg det i alle fall.

Eg låg der, stille og skremd, og forstod ingenting.

Florida sykehus, eller St. Franciskus Hospital, stod ferdig i 1937 og er teikna av Ole Landmark. I dag rommar bygningen den katolske vidaregåande skulen St. Paul. Foto: Arkiv

Ein dag fekk me servert semulegraut med raud saus. Anikken ville ikkje eta. Pleierskene meinte visst ho var litt tverr og sa: «Anikken vil ikke spise grøten sin, Anikken vil ikke måIe seg ...».

Av og til vart barn tekne ut av sengene, tulla inn i ullteppe og vart ståande som mumiar på golvet til nokon bar dei ut. Då turen kom til freidige Anikken, nekta ho å gå ut av senga og rulla seg tvert inn mot veggen.

Så var det min tur. Eg minnast at eg vart lagt på eit bord og fekk noko over hovudet. Alt vart svart, og eg såg tusen gullprikkar. Som ein stjernehimmel.

Dagny Ygre Herland Foto: Privat

Eg vakna i senga mi, kvalm og elendig, og spydde rosa skum. Ei dame som kom på besøk, gav sjokolade til alle, berre ikkje til meg, sidan eg var nyoperert.

Endå så tørst som eg var, fekk eg heller ikkje noko å drikka. Men eg visste råd. Når dei kvitkledde gjekk ut, lista eg meg fram på golvet og bort til den raude slangen på springen, skrudde på vatnet og drakk grådig.

Og så kasta eg opp igjen.

Etter kvart som eg vart betre, fekk eg vera litt oppe. Eg hugsar at vi fekk vera inne på eit rom og leika med «doktorens stoler og bord», som var barnemøblar.

Så kom dagen då eg skulle reisa heim. Eg sa tamt: «Eg kan gå sjølv», men nei, eg vart boren ned trappa att, og der stod mor mi.

Eg hugsar ikkje gjensynsgleda eller heimkomsten. Eg trur eg var stille og tam framleis. Men denne sjukehusopplevinga har alltid stått heilt levande for meg, og har nok gitt meg hakk i sjela for den brutale måten eg vart «røva» frå mor mi utan forvarsel.

Det var ein fæl og brutal måte å behandla barn på, men sikkert heilt vanleg på den tida.

Eg tenkjer at mange i min generasjon har vonde minne frå sjukehusopphald i barndomen. Eg lurar også på korleis Anikken opplevde opphaldet på Florida sykehus.