Ikke sett Shetlands-Larsen og Gunnar Sønsteby opp mot hverandre

HISTORIE: Frimerkedirektør i Posten, Halvor Fasting, bør se litt på historien til Shetlands-Larsen og Shetlandsgjengen, mener Egil Jørgen Eikanger. Birkhaug og Omdal (arkiv)

Egil Jørgen Eikanger Scanpix

Egil Jørgen Eikanger Kontreadmiral (pensjonert)

Det har vært en del diskusjon om Shetlands-Larsen fortjener en takk ved at det utgis et eget frimerke i forbindelse med at det neste år er 75 år siden frigjøringen.

Mange mener at dersom Shetland-Larsen hadde bodd rundt hovedstaden, hadde svaret vært ja. Det er mulig det er riktig, men det bør være en helt unødvendig diskusjon.

Jeg var god venn av Gunnar Sønsteby og mener det er helt riktig at han fikk Krigskorset tre ganger. På den annen side er jeg helt enig med professor Stein Ulvik når han sier at Shetlandsgjengens innsats er undervurdert!

Frimerkedirektøren i Posten, Halvor Fasting, bør se litt på historien til Shetlands-Larsen og Shetlandsgjengen. Det er i dag vanskelig å fatte hva denne trafikken betød for dem som trengte hjelp.

Jeg hadde gleden av å møte Shetland-Larsen, han var en meget beskjeden mann. Det er en selvfølge at han fortjener sitt navn på et frimerke – her bør Posten gjøre om sin beslutning.

Vi her vest trenger ikke å sette Sønsteby opp mot Shetlands-Larsen. De fortjener den æren begge to.

Publisert 21. juli 2019 22:00