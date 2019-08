Folk lever forskjellige liv

DEBATT: Kjære KrF. Jeg ser at Venstres forslag om å åpne for et tilbud om kvelds- og nattåpen barnehage i Bergen har falt dere tungt for brystet.

NATTÅPENT?: Venstre har fått kritikk etter forslag om nattåpne barnehager. Her utdyper Erlend Horn (V) forslaget. Eirik Brekke (arkiv)

Erlend Horn Førstekandidat Bergen Venstre

Jeg håper dette svaret kan berolige dere og alle andre som har gått i krisemodus, etter at BT skrev om vårt forslag torsdag forrige uke.

KrF er vanligvis veldig opptatt av å forsvare familiers rett til å gjøre egne valg. Det prinsippet er derimot totalt fraværende i deres kritikk av Venstres forslag.

Vi tror ikke kvelds- og nattåpen barnehage er et tilbud veldig mange har behov for. Men selv om noe ikke er et behov for et flertall, betyr ikke det at det ikke kan være et behov for noen. Det er disse og deres barn Venstre ønsker å ivareta.

Som aleneforelderen som jobber som sykepleier eller lege på Haukeland. Samfunnet krever at de av og til må jobbe kveld og natt, for at resten av oss skal bli godt ivaretatt hvis noe akutt oppstår.

Eller moren eller faren som jobber i varehandelen eller serveringsbransjen, og trenger noen kveldsvakter for å ha mulighet til å ha en hel stilling, og på denne måten gi barnet sitt et best mulig liv.

En gjennomgående kritikk av forslaget, inkludert fra KrFs Ingvild Therese Berentsen, er at en barnehage skal være et pedagogisk tilbud. Hvordan kan det være det på nattetid når barnet sover?

ÅPNINGSTIDER: Venstre kjøper ikke argumentet om at det ikke er til barns beste å innføre døgnåpne barnehager, skriver Erlend Horn, selv småbarnspappa. Alice Bratshaug (arkiv)

Venstre er enig i at barnehagen først og fremst er en læringsarena. Og vi kan gjerne kalle et slikt tilbud noe annet enn en barnehage. Men alle kan vel være enige i barnehager også handler om foreldres mulighet og samfunnets behov for at flest mulig er i jobb i dette landet. At noen få trenger hjelp på kvelds- og nattetid en gang iblant, vil ikke undergrave barnehagen som læringsinstitusjon.

Mange har reagert med å si at livet forandrer seg når man får barn, og det må foreldre ta konsekvensen av. Som om ikke de aller fleste som har fått barn, skjønte det.

Vi kjøper derimot ikke argumentet om at det ikke er til barns beste å innføre et slikt tilbud. Venstre mener noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape trygge rammer rundt barna, er å hjelpe familien med å få hverdagen til å gå opp.

Vi lever alle forskjellige liv, og derfor trenger vi også forskjellige tilbud.

