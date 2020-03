Egoistiske nordmenn

Smitten sprer seg fordi noen ikke tar det alvorlig nok!

For Mette Ask er det skremmende at så mange ikke tar koronaviruset seriøst nok. Foto: Privat

Mette Ask Bergen

Det er mye fokus på koronaviruset. Vi har de som krisemaksimerer, og de som synes det hele er overdrevet.

Smitten sprer seg raskt, og fordi noen ikke tar det alvorlig nok, så blir flere smittet enn om vi hadde tatt forholdsreglene mer alvorlig.

Vi har hatt norske leger som har vært i utlandet og blitt utsatt for smitte, og som går rett i jobb med syke mennesker uten å teste seg selv for viruset først.

Vi har helsepersonell som ikke tar forkjølelsessymptomer alvorlig nok, «vanlige» mennesker som ikke undersøker seg raskt nok selv med symptomer på korona, og vi har de som rett og slett ikke bryr seg.

Dette fører til at smitten sprer seg raskere og når flere mennesker enn det eventuelt ville gjort om vi tok det mer alvorlig.

Ja, det er sant at for oss som er friske, så vil det mest sannsynlig ikke bli noe mer enn en forkjølelse eller influensa. Men skal vi være så egoistiske at vi kun tenker på oss selv og våre nærmeste? Vi har nemlig familier i Norge som har barn med nedsatt immunforsvar og alvorlige sykdommer.

Vi har voksne mennesker som ikke har helse til å overvinne viruset, og vi har gamle som også er utsatt for å bli alvorlig syk, eller i verste fall dø av å bli smittet.

Altså har vi familier, enslige, gamle og syke som er redde for smitte med god grunn. Skal vi virkelig ikke ta hensyn til disse menneskene kun fordi vi selv har god nok helse til å overvinne viruset?

Selv har jeg høyt elskede familiemedlemmer som både har dårlig helse og er eldre. Jeg vet at om en av dem får koronaviruset, så vil de bli veldig syke og i verste fall stå i fare for å dø. Så for meg er det veldig skremmende at det finnes så mange som ikke bryr seg og tar det seriøst nok, kun fordi de selv mest sannsynlig ikke er i fare.

Det er litt Norge i et nøtteskall, om jeg kan være så frekk å si det!

Vi ser kun oss selv, tar det ikke seriøst nok og har litt «det skjer ikke oss»- holdningen. Og om det skjer, så er alt av skriverier bare overdrevet, uansett!

Men om vi ser sannheten slik den er her og nå, er koronaviruset farlig for noen mennesker, og smitten sprer seg raskere enn vi har opplevd før.

De som er smittet, må derfor unngå å hoste, eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst en meters avstand til andre.

Man bør også forsøke å hoste/nyse i et papirtørkle, eller i albuekroken. Man må vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann etter å ha vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er også et godt alternativ.

Jeg var i butikken forleden og kom i snakk med noen som jobbet der. De hadde fått 50 bestillinger på matvarer, og de så tydelig at dette var hamstring. Mat som kan fryses, boksemat og tørrvare med god holdbarhet blir kjøpt i store mengder. Først ristet jeg på hodet og tenkte at dette virkelig er overdrevet.

Men så fikk jeg vite at vi har en lege i mitt nærområde er i karantene. Skolene har gitt beskjed om at de kan bli stengt for å redusere smittefaren, og i butikken sa de at de er usikre på hvordan det blir der om flere blir smittet og må i karantene.

Så nå vurderer jeg å kjøpe inn en del matvarer selv, bare i tilfelle. For om jeg eller mine nærmeste kommer i karantene og det ikke er mulig å bestille hjemkjøring fra butikken, så kommer vi ikke til å ha nok mat i huset.

Vi skal selvfølgelig ikke bli hysteriske, men vi bør ta det alvorlig, fordi det er mennesker i landet vårt som med god grunn er redd for å bli smittet.

Tenk på andre og ta forholdsreglene for å redusere smittespredningen!

Innlegget ble først publisert på bloggen hennes.