#btkoronafast

Hjemmekontor? Hjemme med barn, eller koronafast på andre måter? Del gjerne ditt bilde med oss! #btkoronafast

– Veldig sosialt med heimekontor! Foto: Håvard B. Øvregård, nordfjording i Oslo

Debattinnlegg

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Foto: Solveig Wivestad

Solveig Wivestad, Minde: - Hei verden! Prøver å muntre meg opp med blomster og sol, i hjemmekontoret og hjemmeskolen for mine to barn. Rare tider, dette. Men vi har det godt hjemme tross alt.

Foto: Johanne Magnus

Johanne Magnus, Bergen: - Jeg håper du har det bra, og tar vare på deg selv i en krevende og uforutsigbar tid. Jeg er takknemlig for at jeg er frisk og kan ta daglige lufteturer. Husk å ta noen koronafrie timer.

Foto: Sesilie Ådland

Sesilie Ådland, Bønes: - Når familien er litt skeptiske til å ete frukost saman med meg i desse koronatider... #btkoronafast

Foto: Marit Aakre Tennø

Marit Aakre Tennø, Jostedalen: - Tilrår store ungar i desse heimeskuletider. Rasmus (til h.) går på vidaregåande og Jostein på ungdomsskulen, men no har dei fagdag i norsk - heime.

Foto: Sofie Marhaug

Sofie Marhaug, Bergen: - Hjemmekontor! Krysser for øvrig fingrene for alle freelancere, service- og hotellarbeidere, butikkansatte og mange flere som går urolige tider i møte.

Foto: Marit Bendz

Marit Bendz, Førde: - Kabal og kaffi på heimekontoret!

Foto: Otto Angell Endresen

Otto Angell Endresen, Bergen: - Det ble turdag i Kanadaskogen. #btkoronafast

Foto: Marianne Storaker

Marianne Storaker, Fana: - Vi gjør oss klar for kunst og håndverk! #btkoronafast

Foto: Ulrikke Linge

Ulrikke Linge, Oslo: - Stemningsrapport fra heimen. 500 brikker to go! #btkoronafast

Foto: Dag Inge Ulstein

Dag Inge Ulstein, utviklingsminister, Bergen: - Jenterommet ble midlertidig karantenekontor. Her i telefonmøte med de fem største hjelpeorganisasjonene for å få en statusoppdatering, og koordinere innsatsen i landene de arbeider i.

Foto: Helena Hildershavn Winkel

Helena Hildershavn Winkel, revisor og trebarnsmor: - Mannen min jobber i helsesektoren, og selv har jeg travle dager på hjemmekontor. Rutiner er nøkkelen til å takle unntakstilstanden, slik at barna ikke tror at de har ferie. De har kommet med innspill til nye fag på ukeplanen, og nå står brettspill, kosing med kaninen og husarbeid på planen. De to eldste lærer den minste klokken, og på den måten sysselsetter barna seg selv.

Foto: Abdull Hamad

Abdull Hamad (25), lærling: - Jeg har to uker fri og isolerer meg mest mulig for å unngå å få Covid 19. Det går mye i Playstation, matlaging, sjekke nyheter og vaske ned leiligheten. Nå leser jeg en bok av den arabiske forfatteren Omar Al Odah. #btkoronafast

Foto: Kenneth Flage

Kenneth Flage, Bergen: - Adrian (3) og Emilie (7) utforsker alternative læringsformer, som å helle kunnskapen rett inn i hjernen. Jeg vil registere patent på metoden om den fungerer.

Foto: Anne Lise Fimreite

Anne Lise Fimreite, Bergen: - Lunsjtid med antibac.

Foto: Belén Aula

Belén Aula, Bergen: - May the force be with you! #btkoronafast

Foto: Isabel Gundersen Løyning

Isabel Gundersen Løyning, Odda: – Se på denne lille epoken av livet som en fantastisk tid i alt det fæle. Endelig får vi bruke mer enn to-tre timer med barna våres på ettermiddagen. Vi har ingenting å rekke. Vi har en oppgave: Å holde oss isolert fra andre for å unngå å bli smittet, men viktigst - å ikke smitte andre. #btkoronafast

Foto: Sara Aimée Smiseth

Sara Aimée Smiseth, Oslo: – Her er mine heteste hjemmekontortips! Disponer dagen! Planlegg pauser. Sørg for at lunsjpausen er skikkelig, gå gjerne ut en liten tur. Unngå å bruke tid på å skrive innlegg på sosiale medier som skal hjelpe andre, sånn at du ikke får gjort noe selv.

