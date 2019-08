Cruiseturistene er velkommen til verdens beste by

DEBATT: Passasjerene legger igjen over en halv milliard kroner i byen vår. I samarbeid kan vi øke denne inntjeningen.

CRUISETURISME: Folk strømmer til Bergen som aldri før, og det skal vi være glade for, skriver Harald Victor Hove (H). Rune Sævig (arkiv)

Harald Victor Hove Høyres byrådslederkandidat i Bergen

I verdens beste by er alle velkommen – også cruiseturister. Vi skal fortsatt være den åpne og imøtekommende byen som vender blikket ut mot verden og er nysgjerrige på andre impulser. Dette har vært bergensernes holdning og adelsmerke i snart tusen år, og vi må gå inn i byens jubileumsår 2020 med et klart ønske om at verden er velkommen til vår by!

Cruiseturistene utgjør nærmere 600.000 av turistene som hvert år besøker Bergen. Både bergensere, politikere, næringsliv og reiseliv har gjennom de siste 20–30 år invitert verden til Bergen for å skape arbeidsplasser, inntekter og nye muligheter for byen vår, og vi ser at det fungerer.

Folk strømmer til Bergen som aldri før, og det skal vi være glade for. Men økt turisme gir oss nye utfordringer, som må løses i samarbeid med de samme bidragsyterne. Slik vi ser det må Bergen løse tre hovedutfordringer:

Mindre forurensing. Vi er enige om at den grønne byen må kreve grønnere cruiseskip. Med landstrømanlegg i havnen som regjeringen har bidratt til, kan cruiseskipene snart kobles på strøm, og utslippene mens de ligger til kai, kan kuttes.

Det gir bedre klima og byluft for både besøkende og fastboende. Derfor er det så viktig at vi belønner grønne cruiseskip med lavere havne- og anløpsavgifter. For Høyre er det åpenbart at dersom du forurenser, ja, så skal du merke det på lommeboken – også for cruiseskipene.

Harald Victor Hove (H). Alice Bratshaug

Økt lokal verdiskapning. Det skal lønne seg å invitere verden på besøk. Lokale bedrifter, enten det er cruiseagenter, guider, småbutikker eller andre bedrifter må tjene på cruiseanløpene. I dag legger cruiseturistene igjen over en halv milliard kroner i byen vår i følge Menon sin rapport. I samarbeid kan vi øke denne inntjeningen.

Cruiseskip som opptrer som bobilturister og har med seg alt om bord, trenger vi færre av. Vi vil ha flere cruiseskip som aktivt bruker og legger igjen penger i Bergen.

Mindre kø. Spesielt på sommeren er det mange bergensere som merker presset fra turistene, og cruiseskipene legger stort press på Bryggen og områdene rundt. Det viser klart og tydelig at Bryggen skal være bil- og bybanefri, men også at cruiseskipene må spres bedre i tid, kke minst med tanke på hvor de skal legge til.

Turistene må fordeles på flere steder og vi må legge bedre til rette for at hele byen tas i bruk. Det letter på trykket, men gir også nye muligheter for næringslivet i hele sentrum og resten av byen.

Kan vi tilby turistene mer enn Fløibanen? Kan utsiktspunkt og aktiviteter tilrettelegges andre steder i byen, ja, så blir køene mindre og flere tjener på besøket.

For Høyre er det ingen motsetning mellom å være en attraktiv reiselivsby og å være en god hjemby for bergensere. Vi må greie begge deler.

