FORVIRRING: Forskjellig bruk av titler skaper forvirring for mange utenfor kommuneadministrasjonen. Foto: Gajus / Shutterstock / NTB scanpix

Gry Ramstad Otta

Jeg viser til innlegget til professor Norvald Monsen (BT 10. januar), der han argumenterer mot å skifte ut ordet «rådmann». Det nye uttrykket er «kommunedirektør».

Vi har brukt «rådmann» lenge, og alt blir jo som kjent slitt. Tittelen kan med fordel skiftes ut, mener jeg. Det er mye maskulinitet i ordet, uansett hvordan vi vrir og vender på det. Titler med ordet «mann» har vært brukt i generasjoner.

Ord som ikke har forandret seg i takt med samfunnet: «Fylkesmann», «sivilombudsmann», «oppmann», «brannmannskap» og «formannskap». Mange yrker og stillinger i samfunnet kunne hatt godt av litt «oppgradering». Vi trenger fornyelse, selv om det er en utfordring å ta nye benevnelser i bruk.

Hva med noe så enkelt som «kommunesjef»? Jeg synes det er et godt ord, som godt kunne brukes i dagens kommune-Norge. Det må være noe som kjennes greit ut å si. Sjef er et kort og lett ord som folk liker.

I tillegg må vi bestemme oss for om vi skal kalle det «rådhus» eller «kommunehus», eller om det skal inn et nytt ord her også. Nå brukes dette om hverandre, uten at noen vet hvorfor.

Forskjellig bruk av titler skaper forvirring for mange utenfor kommuneadministrasjonen. Med sammenslåinger av både kommuner og fylker, er det i alle fall lettere om vi alle snakker samme språk.

