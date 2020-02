Weinstein-dommen bør føre til endringer

Filmprodusenten Harvey Weinstein ble denne uken kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt mot to kvinner. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Debattinnlegg

Maria Bonita Igland Feministisk leder, Sosialistisk Ungdom

Da #Metoo-kampanjen seilte opp på den politiske dagsorden, markerte det slutten av en tid hvor menn i maktposisjoner kunne utnytte kvinner. Denne uken har #Metoo gjort noe vi alle håpet på. Bevegelsen har ikke bare lagt premisser for den politiske debatten, den har snudd en trend hvor overgripere får gå fri.

Helt siden rettssaken mot Harvey Weinstein startet, har vi vært mange som har sittet på pinebenken. Flere har vært overbevist om at han ikke kom til å bli dømt, for som det ofte skjer, ender de fleste saker med at overgriper får gå fri. Og særlig når overgriperen er økonomisk overlegen sin motpart.

Før dommen kom, ble det sagt at utfallet av Weinstein-saken vil sette presedens for hvordan rettsvesenet verden over møter overgrepssaker. Jeg håper virkelig det er hold i denne påstanden. For om det er det, så skyldes ikke det at rettsvesenet plutselig blir gjort oppmerksom på systematiske feilgrep. Da skyldes det kvinner som har stått sammen på barrikadene, og betalt en skyhøy pris for andre menneskers sikkerhet.

Historien om Harvey Weinstein er historien om årevis med kjent maktmisbruk ingen har tatt tak i. Traumene han har påført kvinner, som andre har valgt å overse, er ikke særegent for hans sak. Det er et utbredt problem vi finner i alle samfunn – også i Norge, hvor vi liker å tro at vi forholder oss til en helt annen standard.

Maria Bonita Igland Foto: Markus Svenstad Lierhagen

Harvey Weinsteins historie skiller seg betraktelig fra norske politikere som har misbrukt makten sin, men det er dessverre en gjentakende tendens at andre har visst, men ikke gjort noe.

Tilhengerne av disse mennene har pekt på #Metoo som en heksejakt, og spurt om det ikke er på tide at vi avskaffer den sosiale gapestokken.

Det er her verdenssamfunnet møter seg selv i døren – for er problemet at historier man har visst om, snakkes om i offentligheten? Eller er problemet at noen har blitt utnyttet og selv etter å ha varslet, blitt hudflettet for sin innsats i kampen mot overgrep?

Det blir både skummelt og spennende å se hvilke ringvirkninger Weinstein-saken kan gi. Nå skriver #Metoo og alle som varslet historie. Vår jobb videre må være å kjempe gjennom en holdningsendring som gjør at vi ikke faller tilbake i gamle trakter.

Dette skylder vi både varslere, men også unge jenter, som forhåpentligvis kan få vokse opp i et samfunn hvor overgrep og seksuell trakassering tas på alvor.