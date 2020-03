Oss kvite, privilegerte imellom

Har du nokon gong tenkt over at du får eit forsprang, fordi du er kvit?

Fleire av oss middelklassekvite treng litt vaksenopplæring i rasismedebatten, skriv Kristian Fjellanger. Foto: Øivind Hovland (illustrasjon)

Kristian Fjellanger Forfattar

Då eg var liten, stod eg nervøs, utan heilt å vite kor eg skulle gjere av hendene, i kordfløyelsbukse og med dårleg bolleklipp, saman med klassen og song for full hals til stolte foreldre:

Noen barn er brune som et nystekt brød

Noen barn er gule og noen barn er rød

Noen barn er hvite – noen nesten blå

Meget er forskjellig men det er utenpå

Moralen i songen er at alle er like på innsida. Men kva hjelper eigentleg det, når det likevel er slik at me som er kvite, er likare enn andre.

Fredrik Solvang, debattleiar i NRK, «skapte storm i sosiale medium», som det heiter i tabloidavisene, då han skreiv ei twittermelding om at han var lei av å bli tiltalt på engelsk på flyplassar i Noreg:

«Kjære @avinor. Jeg vet jeg ikke ser urnorsk ut, men jeg er bare så j*** drittlei av å bli snakket til i sikkerhetskontrollen på engelsk som den eneste i køen.»

Sjølvsagt er det ein bråte menneske av «ikkje at eg er rasist, men»-typen, som ikkje kan fatte og begripe at dette er eit problem. For «ein flyplass er ein internasjonal stad, og du må slutte å vere eit ospelauv som lar deg krenkje». Men det at Solvang vert snakka engelsk til på ein flyplass, er berre ein flik av eit stort bilete.

For som eg skamfullt måtte innrømme til ein god kompis med begge beina godt planta i Noreg, men med bakgrunn frå Gambia, at sist eg kom til Gardermoen etter ein utlandsferie i fjor, hadde eg nokre pakkar sigarettar (eg understrekar eit par pakkar, ikkje kartongar om nokon frå tollvesenet skulle lese dette) for mykje.

Og der eg stod og sveitta litt på ryggen, kom det ein gjeng mørkhuda gutar med store koffertar. Og då tenkte eg «no går eg, for går eg samstundes med dei, er det aldri i verda eg som vert stoppa». Og det var riktig tenkt. Dei vart vinka inn, medan den kvite mannen frå middelklassen suste av garde og rakk flytoget.

Eg var førebudd på ei venskapleg overhøvling, men fekk i staden det eg tolkar som ros.

– Men då har du skjønt det, då. Sjølvsagt har du det ein kallar kvite privilegium når du skal gjennom ein toll, eller ein grenseovergang. Du er jo kvit og har dyre sko.

Begge deler er sant. Eg er kvit og har beina godt planta i den norske middelklassen. Eg har fast jobb, godt nettverk, personleg trenar og sølvbestikk til tolv. Har eg søkt ein jobb eg ikkje har fått, har eg vore viss på at det er fordi nokon andre var betre kvalifisert. Eg har aldri tenkt at eg ikkje har fått ein jobb på grunn av den noko avslipte striledialekta, eller at utsjånaden min har hatt noko å seie frå eller til.

Den vesle usikkerheita har kompisen min. Fekk han ikkje jobben fordi han ikkje er best kvalifisert, eller fordi han er mørk i huda?

Eit venepar har begge har ein etnisk norsk og ein utanlandsk forelder. Skilnaden er at ho er kvit, og han brun i huda. Ho er frå Trondheim, han frå ei bygd i Telemark.

– Eg har alltid blitt møtt av politiet med tillit og trøndersk skitprat. Men då mannen min køyrde bilen og vart stogga fordi eit av baklysa hadde svikta, var tonen både fiendtleg og insinuerande. Eg vart sitjande i passasjersetet, heilt paff, for dei hadde aldri snakka til meg den måten. Eg har og eit «annleis» etternamn, men når eg får spørsmål om kor namnet kjem frå, får han spørsmål om kor han er frå.

Jane Fonda, skodespelar og aktivist, seier det endå tydlegare. For tida driv ho og demonstrer i Washington mot klimaendringar. På eit talkshow fekk ho spørsmål om korleis det er å bli fengsla som demonstrant.

– Eg er kvit. Eg vert behandla bra.

Eg er heller aldri blitt nekta på ein utestad av andre grunnar enn at eg var drita; ikkje fordi det var «gjesteliste» den dagen, eller fordi det tilfeldigvis var «kleskode» akkurat då kameratgjengen der alle er mørke i huda, skulle inn.

Eg har aldri fått beskjed om at leilegheita eg ville sjå, alt var leigd ut då eg ringde og presenterte meg. Har aldri fått eit mistenksamt blikk om me er ein gjeng kompisar på ein daglegvarebutikk, aldri opplevd at nokon har gått over på andre sida av gata fordi eg kom gåande.

Det er desse og mange andre eksempel, som gjer det at Fredrik Solvang vert snakka engelsk til på flyplassen, er eit problem. For det er ikkje ei einskild hending. Det er eit strukturelt problem.

Når det ikkje skjer ein sjølv, tenkjer ein jo heller ikkje så ofte over at det skjer andre. Men når ein både ser og høyrer klare eksempel på at kvitheita er ein slags kapital som gjer at ein er født likare enn andre, har ein plikt til å om ikkje anna tenkje over om ein tener på at andre vert diskriminert.

Svaret er heilt klart ja. Og då bør ein freiste å gjere noko med det.

Men litt av utfordringa er at eg tykker rasismedebatten er blitt så vanskeleg. Eg er redd for å ta feil. Redd for å seie noko som nokon vil oppfatta som sårande. Blitt litt for bedageleg til å gidde å få meldingar om at eg er ein landssvikar som vil øydelegge kongeriket Noreg om eg meiner noko høgt (og nei, det er ikkje synd på meg).

Uroleg for å få smelt i andletet at eg er ignorant fordi eg ikkje forstår alle laga i rasismedebatten, for ingen liker å føle seg dum.

Då er det freistande å la vere.

Etter at Tore Sagen reiv av seg ei lite raffinert regle som mange opplevde som rasistisk, i ein podkast, skreiv samfunnsdebattant Nastaran Marie Kowkabi i VG at ho er «drit lei av å måtte «educate» folk». Det kan eg skjøne, men eg er og sikker på at fleire med meg treng litt vaksenopplæring.

Det er ein del ting i rasismedebatten eg som middelklassekvit, har problem med å heilt forstå djupna i.

Ein av mine tidlegare sjefar sa alltid at uansett kva problemet er, kan det løysast med kommunikasjon. Til dømes har helsestyresmaktene gjennom langsiktige kampanjar fått mange nordmenn til å slutte å røykje. Men det har teke fleire tiår.

For å få til endring krevst innsats og uthald. Det krev at nokon må opplyse folk, sjølv om ein er dritlei. Det krev at nokon må lytte og søke å forstå at opplevingar som ein sjølv kan avfeie som krenkehysteri, kan svi som eit slag i ansiktet til andre.