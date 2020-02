En stemme til dyrene

Skal virkelig dyr måtte lide seg gjennom hele sitt korte liv, for at vi skal få billigst mulig kjøtt?

Dyrenes fremtid ligger i deres hender, stortingspolitikere, skriver Anita Østerbø. 27. februar skal Stortinget behandle forslagene om ny dyrevelferd. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Debattinnlegg

Anita Østerbø Uggdal

Etter at næringskomiteen dessverre stemte ned forslaget om bedre dyrevelferd, ligger dyrenes fremtid i hendene på dere, stortingspolitikere.

27. februar skal dere stemme for eller mot forslagene om bedre dyrevelferd. Alle vi som har omtanke for dyrene, og som med gru har sett hvordan de behandles og har det i dagens kjøttindustri, håper så inderlig at dere forstår hvor viktig deres stemme er for dem som ikke selv kan fremme sin sak.

Dagens levemiljø for norske griser gir som eksempel på langt nær god nok dyrevelferd. De lever i trange betongbinger uten mulighet til å kunne springe, rulle seg og nyte frisk luft.

Regelverket tilsier at 0,65 kvadratmeter er nok for en stor gris, og for de små er skarve 0,15 kvadratmeter kravet i norsk landbruk. Dette er altfor lite og resulterer i halebiting og skader.

En annen ting som lett kunne vært ryddet opp i, er det harde betonggulvet som gir grisepurker vonde skuldersår fordi kravet om strø er altfor dårlig. Griser er aktive dyr som krever stimuli og mosjon for å ha et verdig liv. Det får de ikke på kald betong i trange båser.

Skal virkelig dyr måtte lide seg gjennom hele sitt korte liv, for at vi skal få billigst mulig kjøtt som verken er sunt for miljøet, eller oss som spiser det? Har vi på noen som helst måte rett til å utnytte andre skapninger på denne måten?

Om ikke vi i verdens rikeste land har råd til å gi dyrene et verdig liv, hvem har da råd?

Forslagene som dere skal stemme over, vil kunne gi dyrene et bedre levemiljø gjennom strengere minstekrav og bedre tilsynsrutiner. Det vil kunne føre til at grisene får mulighet til å leve et mer naturlig liv, der de får dekket flere helt elementære behov.

Det er et steg i riktig retning, og forhåpentligvis vil det bli enda bedre med tiden, når både vi som velgere og dere som politikere forstår at vi kanskje kan leve et mye sunnere og bedre liv hvis vi spiser annen mat enn billigst mulig kjøtt.

Det har vært nok av avsløringer som viser hvordan dyr lider, og at de i liten grad får dekket sine naturlige behov gjennom den kjøttindustrien som vi kjenner i dag.

Vi trenger et bedre tilsyn for å avdekke grusomhetene, og vi trenger lover og regler som tilgodeser dyrene på en best mulig måte. Jeg kjenner ingen som ikke er enig i det.

Dere er derfor håpet for tusenvis av dyr som fortjener en bedre tilværelse. Ikke la dette bli en sak hvor andre hensyn er viktigere enn hensynet til dyrene.

Vi er lei av tomme ord og lite handling. Vi vil se at dere forstår alvoret i dette og gir oss resultater.

