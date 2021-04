Vi har ei læreplasskrise, ikkje ei gjennomføringskrise

Kritkvite Jon Olav får diverre lettare læreplass enn mørke Mahmoud.

Krisa er ikkje so ekstrem som ordskiftet kan gje inntrykk av, skriv Roar Ulvestad, lektor i norsk. Foto: Tuva Wallem Skare (arkiv)

Roar Ulvestad Lektor i norsk

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kunnskapsminister Melby vil, som alle andre, styrke gjennomføringa i vidaregåande opplæring og vil diskutere mogelege forenklingar og fjerning av fag for å få fleire elevar til å fullføre vidaregåande.

Kanskje vi skal freiste å identifisere kven det er som faktisk slit med gjennomføringa og snakke om kva vi kan gjere for spesifikt desse.

Les også BT mener: «Færre fag gjør opplæringen fattigere»

Før vi gjer det, kan det vere edrueleg å vere litt kritisk til den kriseforteljinga som vert brukt for å legitimere store tiltak som kostar endå store millionar.

Vi har faktisk ei styrking i gjennomføring i vidaregåande, ikkje ei svekking, noko som mellom anna sosiolog Kristoffer Chelsom Vogt har kommentert.

Han skriv: «Mens andelen ‘early leavers from education and training’ av hvert årskull i Norge var 17,8 prosent i 2010, var tallet nede i 10,6 prosent i 2015. Det vil si at Norge har gjennomgått en betydelig forbedring de siste fem årene og nå befinner seg like under EU-gjennomsnittet på 10,9 (Eurostat 2016a). Også OECD sine kryssnasjonale sammenlikninger er egnet til å nyansere bildet av norsk frafall som særlig høyt. Ser man på andelen i aldersgruppen 25–34 som har fullført videregående, ligg Norge på OECD-gjennomsnittet med 82 prosent (OECD 2014a:43)»

Kunnskapsminister Guri Melby vil diskutere mogelege forenklingar og fjerning av fag for å få fleire elevar til å fullføre vidaregåande. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Krisa som Melby vil løyse, er dermed ikkje so ekstrem som ordskiftet kan gje inntrykk av. Er det elles god ressursbruk å kome med endringsforslag når vi har ei fagfornying på bordet som er eit einaste stort endringsforslag som knapt har fått tid til å verke?

Eg var sjølv med i kjerneelementgruppa for norskfaget, og ein av dei felles målsetjingane for arbeidet var å gjere planane meir relevante, enkle og motiverande, samt å styrke samanhengen faga imellom. Fagfornyinga må få tid til å gjere jobben sin. Det er eit stort arbeid nedlagt, der styrkt gjennomføring i VGO har vore tenkt på heile tida.

Den store blunderen so langt er likevel at det blir foreslått å endre fellesfag på studiespesialiserande, medan det er på yrkesfag at det er flest som slit med gjennomføring av VGO.

Les også Jens Kihl: «Hadde Melby eit poeng likevel?»

Den gruppa som har dårlegast utvikling med omsyn til gjennomføring der, er gutar på yrkesfag med innvandrarbakgrunn. Det heng saman med at det ikkje har blitt satsa nok på språkopplæring for dei, og dei er og ei gruppe som blir hardt råka av det «knekkpunktet» som Vogt snakkar om i artikkelen sin, tidspunktet då dei treng læreplass.

Noreg har ei læreplasskrise, og kritkvite Jon Olav får diverre lettare læreplass enn mørke Mahmoud. Vi har ikkje kome lengre i dette landet. Å sette inn tiltak for denne gruppa vil ha ein langt sterkare effekt enn å gje «flinkisane» på studiespesialiserande høve til å velje vekk geografi, religion eller andre fellesfag.

Venstre vil gjere fleire av fellesfaga valfrie, òg på studiespesialiserande, der dei mest teoriinteresserte vanlegvis søkjer seg. Høgre har i regjeringstida si stått på at ein skal stille høge forventningar til elevane, men no har Venstre fått kunnskapsministeren.

Å gjere det mogeleg å velje vekk viktige fag er det motsette av høge forventningar. Det smalnar inn allmennutdanninga på studiespesialiserande, samstundes som det gjer ingenting for dei på yrkesfag, som vi treng so inderleg å få med på lasset.

Snakk med dei, Melby, om kor verneskoen trykker. Dei er ikkje farlege.