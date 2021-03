Du får ikke flere rettigheter selv av å stå i veien for andres

Kjønnsidentitet er ikke en trend, men et anerkjent konsept i medisinsk vitenskap.

Transkamp er også kvinnekamp, mener innsenderen. Foto: BRENDAN MCDERMID / NTB

Astri Elise L'Estrange

Svar til innlegget «Kjønn er ikke en følelse, og kvinner er ikke kroppsdeler» (BT 20. mars):

Rettigheter for transpersoner og ikke-binære går ikke på bekostning av kvinners rettigheter; mange transpersoner er nemlig selv kvinner.

Personer som opplever samsvar mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn, cispersoner, blir ikke fratatt rettigheter fordi transpersoner får rettigheter. Homofilt ekteskap fratar ikke heterofile par retten til å gifte seg. Kvinners stemmerett fratar ikke menn stemmerett.

Du får ikke flere rettigheter selv, av å stå i veien for andres.

Dere er bekymret over at bruken av ordet «person» i et lovforslag om foreldrepermisjon i Storbritannia, er dehumaniserende ovenfor kvinner. Å bli omtalt som «person» er ikke dehumaniserende. Det er nøytralt ovenfor ciskvinner og inkluderende ovenfor transkvinner og ikke-binære.

Og det er vel ikke transkvinner som kaller kvinner kroppsfunksjoner i Storbritannias lovverk? Det er nemlig ikke mange transpersoner i det britiske parlamentet. Gruppen dere omtaler, er derimot sterkt marginalisert, med særdeles lite makt og lite mulighet til å undertrykke et helt kjønn.

Astri Elise L'Estrange svarer her på WHRCs (Women’s Human Rights Campaign) innlegg «Kjønn er ikke en følelse, og kvinner er ikke kroppsdeler». Foto: Privat

I kampen for kvinners rettigheter kommer vi lengre ved å inkludere LHBTQ+-miljøet. Transkvinner, drag queens og andre innad i LHBTQ+ har vært viktige for kvinnekampen!

De står ikke i veien for oss – de står med oss. Vi må ikke bruke kvinners tilkjempede frihet til å dra stigen opp etter oss og argumentere mot transpersoners rettigheter.

Jeg inviterer herved WHRC til å endre fokus – til de faktiske hindringene kvinner står ovenfor. Transpersoner og ikke-binære er ikke blant dem.