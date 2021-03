Lærarar blir òg sjuke, Melby

Det er umogeleg å halde koronaavstand i skule og barnehage.

Utdanningsforbundet Vestland forventar meir trykk frå kunnskapsministeren på vegner av lærarane. Foto: Lise Åserud / NTB

Fylkesstyret Utdanningsforbundet Vestland Ved leiar Steinar Strømsli

For kvar dag rykker vaksinedagen nærmare for oss alle, som det første reelle steget tilbake til ein slags normalkvardag. I skrivande stund er om lag ti prosent av oss vaksinerte. Helsepersonell er sjølvsagt langt framme i køa, medan lærarar er det ikkje.

Det finst andre skilnader òg. Helsepersonell har smittevern som ein del av utdanninga, lærarane i barnehage og skule har det ikkje. Vi har ein ekstremt stor sosial kontaktflate som lærarar og spritar og vaskar dagen lang.

Steinar Strømsli skriv på vegner av Utdanningsforbundet Vestland, som organiserer om lag 20.000 lærarar. Foto: Utdanningsforbundet

I skulen er klassar med 25–30 elevar vanleg, og kapasiteten på skulane er i mange høve heilt sprengt, med elevar, leiarar, lærarar og andre tilsette tett i tett, heile dagen, og alle rom er i bruk. Å halde den tilrådde koronaavstanden mellom folk er umogeleg i lærar- og elevlivet.

God samhandling mellom lærar og elev krev i nokre høve at ein er tett på kvarandre. Ein kan til dømes ikkje trøyste seksåringen ein meter unna.

I barnehagen er det tilsvarande utfordringar. Barnehagelæraren kan ikkje halde avstand til dei borna som treng hjelp til å kle på seg parkdressen, som treng ei hand å halde i, som treng trøyst, som vil sitje litt på fanget, som treng stell, som vil lese ei bok, eller som vil kviskre noko til den vaksne.

«Lærarar i barnehage og skule kan ikkje arbeide frå heimekontor. Arbeidsdagen krev at ein er tett på born og elevar», skriv innsendaren. Illustrasjonsbilde: Sergey Novikov / Shutterstock / NTB

Arbeid i barnehagen krev nære vaksne, då er smittevern særs vanskeleg å praktisere. Lærarar i barnehagen er kvar dag på jobb, utan å kunne bruke avstand, smittefrakk, munnbind eller pleksiglas som vern.

Det er rart å kjenne på at vi som er nær fleire titals ulike elevar, barnehagebarn og vaksne i løpet av ein dag, har same plass i køen som ein arbeidstakar som har drukke kaffi for seg sjølv på heimekontor i eitt år.

Lærarar i barnehage og skule har fleire nærkontaktar enn mange andre i samfunnet. Mange kjenner på ei frykt både for å bli smitta, men og for å smitte andre.

Denne frykta er ei av årsakene til at om lag 50 prosent av lærarane i skulen vurderer å finne seg eit anna arbeid, og nokre har alt sendt søknaden.

Å akseptere plassen vi har i køen, hadde vore lettare om styresmaktene, ved kunnskapsminister Melby, hadde kunne anerkjenne at vi kvar dag er utsette for ein langt større smitterisiko enn mange andre arbeidsgrupper, og at mogeleg tap av liv og helse er ein kalkulert risiko for å halde samfunnsmaskineriet gåande.

Utdanningsforbundet Vestland synest det er rart at lærarar har same plass i vaksinekøen som heimekontoristane. Foto: Eirik Brekke

Vi blir òg smitta, nokon av oss blir alvorleg sjuke, og nokon har, tragisk nok, mista livet etter smitte på jobb.

I ein podkast seier kunnskapsministeren følgjande: «Mange er slitne og bekymret og opplever at de tøyer strikken langt. De synes det er veldig krevende. Dette er undersøkelser vi er nødt til å ta på alvor.»

Folkehelseinstituttet har sine strategiar, men vi hadde forventa meir trykk frå kunnskapsministeren på våre vegner. Medan vi ventar på reviderte smitterettleiarar for barnehage og skule som tek vare på tryggleiken til born og vaksne, ønskjer vi ei konkretisering frå ministeren på kva det å ta på alvor betyr.

For noko særleg handling frå styresmaktene si side ser vi ikkje.