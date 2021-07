Nei, utestedene rundt kinoen bør ikke få skjenkeløyve

At kvartalene rundt Bergen Kino er frie for uteservering, er et verdivalg bergenserne kan være stolte av.

At en åpning for alkoholservering på kino skal føre til frislipp på gateplan, er en slutning som ikke henger på greip, skriver Håkon Pettersen og Joel Ystebø fra KrF. Foto: Tor Høvik / Privat

Joel Ystebø Bystyrerepresentant, Bergen KrF

Håkon Pettersen Gruppeleder, Bergen KrF

BT slår på lederplass 28. juni følge med Frp i kampen for mer uteservering i sentrum. Avisen peker på dette som en prinsipiell nødvendighet når det nye skjenkereglementet åpner for alkoholservering på byens kinoer.

Det har gjennom mange år vært forholdsvis bred politisk enighet om at det er riktig å holde kvartalene rundt Bergen Kino fri for uteservering. På samme måte er flere sentrale byrom, som Festplassen og Torgallmenningen, definert som alkoholfrie soner.

Pål Høyde (til v.) i Royal Gourmetburger og Gin og Lucas Shelton fra baren Lucky er blant bareierne i området rundt Bergen Kino som føler seg urettferdig behandlet etter avslag om uteservering. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Dette er et verdivalg vi mener bergenserne kan være stolte av. Det er et selvstendig poeng at det ikke skjenkes overalt, og det skaper en bedre og tryggere by.

Et av de dårligste argumentene mot alkoholfrie soner er at det er lite konsekvent. Det er med skjenkepolitikk som med mye annen politikk – det er avveininger mellom ulike hensyn.

I Bergen skjenkes det alkohol utendørs, men ikke overalt. Slik er det også for skjenking på kino. Dersom kinoen, slik som på Lagunen, presenterer et konsept som skjermer barn og unge, så kan det på gitte vilkår gis tillatelse. Det er derfor ikke riktig slik BT skriver, at barn og unge vil forholde seg til alkohol når de går på kino.

At en slik åpning skal føre til frislipp på gateplan, er derfor en slutning som ikke henger på greip – og nei, det er ikke urimelig forskjellsbehandling, slik BT beskriver.

Noen ganger virker det som om alkoholservering er en slags trylleformel for mer publikum og bedre opplevelser. Er det for lite folk i sentrum, da trenger vi mer uteservering. Er det for lite folk på Stadion, la oss åpne ølkranene. Er det for få som går til frisøren, gi de et glass vin.

Dette mener KrF er fullstendig feil vei å gå. Oppskriften på en god by er ikke frislipp av alkoholservering. Dagens skjenkereglement er en balanse mellom ulike hensyn, og KrF er glade for at alkoholfrie byrom og hensynet til barnas beste fortsatt står sterkt.