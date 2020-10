Det tok en uke å få svar fra det lokale politiet

Er dette noe vi må leve med?

Mange lensmannskontorer er lagt ned de siste årene, som dette i Balestrand, der politiet flyttet ut i 2017 som følge av politireformen. Her er politiførstebetjent Geir Harkjerr på vei ut døren, mens politibamsen Eddy er igjen for å passe kontoret. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Thea Økland Nyborg, Bergen

Kontakt med politiet er ikke hverdagskost. Men iblant kan man ha bruk for dem. De fleste av oss kjenner til nødnummeret til politiet 112. Men det er i nød. Det finnes også andre saker å ta opp med politiet, og da skal man ringe et flersifret nummer.

Nylig tok jeg kontakt med politiet i en av nabokommunene til Bergen etter å ha googlet politiet på nettet. Overraskende kom jeg til en annen kommune enn den jeg trodde jeg kom til.

Vedkommende i andre enden sa ikke et ord om at nummeret jeg ringte omfattet flere kommuner i et politidistrikt. Ikke alle kjenner til de 12 nye politidistriktene, og heller ikke jeg. I stedet for å sette meg over til ønsket politikontor, ga han meg et mobilnummer jeg kunne ringe. Nummeret ringte jeg opp og opp igjen uten svar.

Thea Økland slet veldig med å komme i kontakt med politiet i en av nabokommunene til Bergen. Foto: Privat

I min iver etter å komme i kontakt med politiet på stedet, ringte jeg til sentralbordet i kommunen for å forhøre meg om hvordan jeg kunne komme i kontakt med politiet. Vedkommende jeg snakket med, forklarte meg da at flere kommuner var slått sammen til et politidistrikt.

Jeg ringte derfor opp igjen nummeret jeg først hadde ringt og forklarte at mobilnummeret jeg hadde fått oppgitt, ikke svarte. Men du må sende SMS først, var svaret. Og det gjorde jeg.

Etter en tid fikk jeg SMS om at vedkommende politi var på høstferie. Jeg skrev tilbake med spørsmål om hvordan jeg kunne oppnå kontakt og fikk svar at han skulle formidle dette videre.

Så etter en tid ble jeg oppringt av politiet i kommunen jeg befant meg i. Det var da gått rundt fire timer fra jeg først tok kontakt. Jeg fikk lagt frem saken min og ble lovet å bli oppringt om noen dager.

Dagene gikk, og jeg hørte ingen ting før jeg skrev en mail til politidistriktets mailadresse. Da først kom det en respons. En uke etter jeg tok kontakt.

Er dette noe vi må leve med som resultat av den nye politireformen fra 2015? En reform med følgende svulstige målsetning: Nærpolitireformen handler om at politiet skal bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige.

Det er langt mellom målsetning og praksis. Det er heller et politi som er utilgjengelig og ikke til stede. Jeg har gjort mine erfaringer og kan ikke si jeg føler meg verken beroliget eller trygg.