Med byrådets budsjett kan vi få flere overdosedødsfall

Forsvinner disse brikkene, vil hele tårnet rase.

Utvidede åpningstider på MO-sentre har vært et sentralt og viktig tilbud for brukergruppen, skriver innsenderne. Bildet er fra BTs reportasje fra Strax-huset i 2018. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Marie G. Klemetsen Psykolog, Korus Vest Bergen

Birthe Møgster Spesialrådgiver, Korus Vest Bergen

Svein Erik Frigaard Korus Vest Bergen Erfaringsforum

Publisert Nå nettopp

Over flere år har Bergen kommune bygget opp sine tilbud på rusfeltet. Nå planlegges de å bygges ned.

Vi frykter at forslaget kan få store konsekvenser for mennesker som kjemper sitt livs kamp hver eneste dag, og at overdosedødsfallene som stabilt har sunket de siste årene, nå vil øke.

Per er en mann i 30-årene som er som folk flest. Likevel har han en ekstra utfordring - en avhengighet til illegale rusmidler. Per bruker de kommunale tilbudene nesten daglig, og store deler av hans sosiale nettverk har tilknytning hit. Han er for tiden uten fast bolig og har hatt flere ikke-dødelige overdoser det siste året.

En gang var det skikkelig nære på. Per opplever god nytte av tilbudene som er åpne litt utover ettermiddagen. Maten han får på senteret, både på dag og ettermiddag, har forebygget sult, sykdom og overdosering av rusmidler.

Tidligere stengetid vil gi han mindre tid til å oppholde seg der, og han vil være mer sårbar for både feilernæring og overdoser.

Per lurer på hva han skal gjøre nå?

I 2016 uttalte Erlend Horn (V), da sosialbyråd, at det var et behov for å styrke det overdoseforebyggende tilbudet i kommunen.

Strategien «Handlingsplan for forebygging av overdose» ble vedtatt i februar 2017 og inneholdt blant annet styrkning av kommunale lavterskeltiltak som mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og opprettelse av et ambulant overdoseteam. Innsatsen kan sies å ha hatt effekt. I perioden 2010–2014 døde mellom 31 og 36 personer av overdose i Bergen hvert år. I 2018 døde 15 personer, altså halvparten.

Det er faktisk vanskelig å delta i rehabilitering hvis du ikke lever, skriver Marie G. Klemetsen (bildet), Birthe Møgster og Svein Erik Frigaard. Foto: Thomas Anthun Nielsen

Og nå, i kommunens nye økonomiplan, foreslås det å bygge ned det kommunen har brukt år på å bygge opp. Samvirkende tiltak som har hatt en helt tydelig og målbar effekt på overdosedødsfall.

Selv om kommunens uttalte intensjon om å i større grad dreie fokuset mot rehabilitering sånn sett er god, går det på bekostning av overdoseforebyggende tiltak. Livsviktige tiltak. Det er faktisk vanskelig å delta i rehabilitering hvis du ikke lever.

Overdoser tar ikke hensyn til åpningstider. Utvidede åpningstider på utvalgte MO-sentre har vært et sentralt og viktig tilbud for Per og resten av brukergruppen. Går kuttene gjennom, vil MO-sentrene utelukkende være åpne på dagtid på hverdager.

Altså vil alle kommunale tilbud til Per stenge mellom klokken to og tre, stikk i strid med hans og de andre brukernes ønsker. Dette kan vel i liten grad kalles å «styrke brukermedvirkning» slik kommunens egen handlingsplan fremhever som sentralt.

I tillegg foreslås det å si opp avtalen med Hallvardstuen, Albatrossen Ettervernsenter og Omsorgsbasen for kvinner. I fortsettelsen er det også foreslått å redusere Overdoseteamets aktivitet, stenge akuttovernattingstilbudet og avslutte prosjektet om hepatitt C-behandling. Alle disse tiltakene er viktige brikker i en helhetlig overdoseforebyggende strategi, som frem til nå har hatt god effekt.

Det er nettopp helheten av tiltakene i handlingsplanen som skaper effekt. Hva skjer når man fjerner en eller flere brikker? Jo, tårnet raser. Akkurat som i Jenga.

I ytterste konsekvens vil kommunens kutt føre til at vår frykt realiseres – at flere dør av overdose.