Utidig og respektlaust om vindkraft

Det skal vera lov å heia på vindkraft. Men argumenta må vera meir enn tompreik.

Asle Hindenes, motstandar av vindkraft i norsk natur, tek til motmæle mot debattinnlegget «Eg heiar på vindkraft» av Helge Bjørlo.

Debattinnlegg

Asle Hindenes Osterfjorden

Det skal vera lov å heia på vindkraft sjølv utan å grunngi standpunktet. Men tek ein seg først bryet med å argumentera for vindkraft i norsk natur, ville det jo vore fint om denne argumentasjonen var litt meir enn berre tomt preik.

Noko anna enn det er det ikkje han presterer, Helge Bjørlo, når han i BT 14. september står fram på vegner av det som heldigvis er blitt ein stadig minkande minoritet.

Som mange andre, bommar Bjørlo kapitalt når han systematisk er ute av stand til å sjå natur og klima i samanheng. At natur ikkje let seg reparera ved å øydelegga endå meir natur.

Med skogens lettaste harelabb fer Bjørlo over ein brøkdel av talrike argument mot vindkraft. Det er ikkje sikkert at alle gitte konsesjonar burde vore gitte, vedgår han. Folk må sikrast mot sjenerande støy, og kommunar må få meir att, meiner Bjørlo, og seier seg med det ferdig med motførestellingane.

Asle Hindenes Foto: Studio Nordhordland

Ikkje eit ord om fugledrap, epoxy-spreiing, naturøydeleggingar i form av skjeringar, tilfylte vatn, punkterte myrer og vidstrekt visuell rasering av landskap. Ingenting om splitta lokalsamfunn, turisme, fragmenterte leveområde, øydelagde økosystem, rasert livskvalitet.

Ikkje eit ord om iskast og skuggekast, eller det uløyselege problemet med propellane som ikkje let seg gjenvinna.

Etter at to usle føresetnader er oppfylte (sikring mot støy og meir pengar til kommunane), tillèt Bjørlo seg freidig å meina at det må vera hundrevis av plassar langs vår langstrekte kyst, som eignar seg til vindkraft.

Hundrevis av plassar. Aude, gudsforlatne, utilgjengelege plassar, ubrukande for folk, men kanskje ikkje for dyr og fuglar. Det er gjennomgåande for Bjørlos innlegg at det berre er våre menneskelege behov som skal telja.

Han nøyer seg ikkje med å meina, han tillegg også oss motstandarar meiningar. At det er estetikk det i første rekke handlar om.

Kjære Helge Bjørlo, dette er fordomsfullt, utidig og respektlaust. Få av oss synest vindindustri er flott å sjå på, det er sant, men dei aller fleste har lese seg opp på og forstått alle dei andre konsekvensane av denne industrien. Dei konsekvensane som du, gjennom ditt innlegg, avslører at du ikkje har fått med deg. Fleire av dei, men langt frå alle, har eg nemnt over.

Du meiner vi må sjå stort på utbygginga av vindkraft, og at nedbygd norsk natur vil vera passande avlat til resten av verda, for den rikdomen som olja har gitt oss. Eg har godt håp om, og dessutan tillit til, at resten av verda har vit til å takka nei til eit slikt tilbod, og heller insisterer på at vi i Noreg tek vare på naturen vår.

På vegner av verda og våre etterkomarar.

