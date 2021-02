Menn kjøper seksualiserte bilder av barn på nett

Morten Ørn Politileder i Bergen, Askøy og Øygarden

Monica Johannsen Mørk Tjenesteenhetsleder på Bergen vest politistasjon og ansvarlig for å koordinere det forebyggende arbeidet

Politiet informerte i BT denne uken om unge jenter som selger nakenbilder til voksne menn på internett. Dette er et fenomen som brer om seg, og som vi mener allmennheten trenger å vite noe om. Ikke minst ønsket vi å informere foreldre for å øke deres oppmerksomhet rundt barnas sårbarheter og risikoatferd på nett. Kort og godt var dette en del av en forebyggende strategi for å redusere risikoen det innebærer å innlate seg i dette fenomenet.

Camilla Ahamath skriver i et innlegg i BT at politiets utspill bringer skam over jentene, illustrerer dårlige holdninger i politiet og at vår uttalelse undergraver overgrep og ufarliggjør handlingen til forbryteren.

Daglig arbeider politiet med å avdekke seksuelle overgrep på nett. Strafferettsapparatet har som hovedformål å ansvarliggjøre overgriperne. Stadige nyhetssaker viser at politiet bringer saker til domstolene og at det utmåles strenge straffer. Det må ikke herske noen tvil om at politiet er klar over hvor ansvaret skal plasseres. Men det var ikke dette vi ønsket å belyse i BT.

Forebyggende arbeid er mer enn å håndtere trusler. Det handler like mye om å sette mennesker i stand til å håndtere risiko og å redusere sårbarheter. Når vi peker på risiko og sårbarheter som kan gjøre mennesker bedre i stand til å beskytte seg selv og sine nærmeste, blir noen fornøyde og gjør noe med det. Det finnes en hel sikkerhetsindustri som selger produkter og tjenester for å redusere risiko og sårbarheter til glede for mange.

Andre ønsker ikke at de selv, eller andre sårbare grupper, skal informeres om eller gis råd om hvordan de håndterer risiko og reduserer sårbarheter. De opplever informasjonen og rådene som ansvarliggjøring, at det ligger klanderverdighet bak og at politiet undergraver ansvaret som ligger på forbryteren. Dette er naturligvis mest uttalt i saker om seksuelle overgrep, men vi opplever det også på helt andre områder der det koster penger å redusere risiko og sårbarheter. At det oppstår friksjon på dette forebyggende området, har ingen ting med politiets holdninger å gjøre. Det viser bare hvor krevende forebyggende arbeid noen ganger kan være, og spesielt når sårbare grupper er involvert.

Det er mulig vi kan kommunisere denne delen av det forebyggende arbeidet bedre, men vi kan ikke unnlate å være på denne arenaen. Det gjelder uansett hvilke grupper som har risiko og sårbarheter og som vi ser kan reduseres med enkle grep.

Politiets store spørsmål er hvordan vi i 2021 er kommet dit at også svært unge jenter syns det er greit, helt på eget initiativ, å selge nakenbilder på internett. Hvorfor menn kjøper disse bildene, er slett ikke greit, men det vet vi mye om. Dette er et spørsmål vi håper også blir drøftet i politiske miljøer, og at dette viktige spørsmålet ikke legges dødt i en diskusjon rundt politiets forebyggende arbeid knyttet til risiko- og sårbarhetsreduksjon.

