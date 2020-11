Jeg vet godt at jeg er avhengig av mobilen

Om det hadde vært opp til meg, ville jeg levd et liv der vennebesøk skjedde uten telefon.

Foreldre skjønner ikke helt hvordan det er for tenåringer å vokse opp med mobiler og internett, tror 16 år gamle Ellen Jensen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ellen Jensen (16) Årstad

Mine foreldre klager på at jeg bruker telefonen min altfor mye, og at de aldri ser meg uten den i hånden. De sier at jeg er avhengig.

Som 16 år gammel jente i 2020, der alle har de nyeste Iphonene og store deler av det sosiale livet skjer på internett, er det vanskelig å ikke være avhengig.

Jeg ser selv at jeg er avhengig, og liker det ikke. Jeg vil jo ikke være avhengig. Om det hadde vært opp til meg, hadde jeg lagt fra meg telefonen og levd et liv der vennebesøk skjedde uten telefon.

Jeg har ikke veldig lyst å være aktiv på sosiale medier hele tiden, og jeg kan bli så sint og lei at jeg vil kaste telefonen i bakken. Samtidig vil jeg ikke gå glipp av noe. Jeg vil ikke føle at alle andre vet noe jeg ikke vet.

Sosiale medier får meg også til å føle meg dårlig. Alle ser ut til å ha et slikt flott liv – de er ute og drikker, har mange venner, drar på restaurant, og alle ser så pene ut. Jeg føler meg rett og slett stygg og ubrukelig innimellom. Da sier det seg selv at jeg ikke vil gå rundt og holde på den teite telefonen hvor enn jeg går.

«Jeg vil ikke føle at alle andre vet noe jeg ikke vet», skriver 16 år gamle Ellen Jensen. Foto: Privat

Jeg tror foreldre og den eldre generasjonen må forstå at vi unge ikke er født i 1970, da smarttelefonene ikke fantes og man fortsatt snakket med hverandre gjennom hjemmetelefon med rør. Vi lever i 2020, der ny teknologi er spennende og nye telefoner ikke er til å unngå.

Vi unge burde også tenke på at det er mulig å ta en pause fra telefonen. Å gjøre noe hyggelig med venner uten at telefonen er involvert, se på tv med familien uten å sjekke om det har skjedd noe nytt på Instagram, eller være på skolen uten å bruke telefonen i friminuttene.

Dette er en tekst til både unge og voksne. Jeg blir ofte irritert på meg selv for å være avhengig og på pappa som ikke har noen sosiale medier, og ikke forstår at vi lever i 2020. Jeg synes at generasjonene burde møtes på midten i dette spørsmålet.