Denne ideen vil gjøre det lettere å være helårssyklist i Bergen

En oppfordring til klimadirektør og byrådet i Bergen.

«Fullt så ille som forholdene var under VM i landeveissykling i Yorkshire i fjor, er det sjelden selv i Bergen. Men bergenske helårssyklister er en tøff rase», skriver innsender. Foto: Heiko Junge, NTB

Daniel Bolstad-Hageland Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er på mitt fjerde år som helårssyklist. Og denne vinteren møter jeg snø, slaps og salt med ny lastesykkel.

Skal jeg atter en gang neglisjere sykkelens behov for vask, omsorg og ny sykkelolje, eller er det på tide å lære av egne feil?

Blant oss som ferdes på to hjul, så er jeg nok ikke den eneste som ser – i løpet av vintermånedene – hvor fort sykkelens forfall blir et faktum. Sykkelkjedet ruster. Drivverket er ugjenkjennelig. Idet du stopper opp for en fotgjenger, setter bremsene i gang sin egen symfoni. Og lyder du ikke ante fantes, slipper seg løs i siste motbakke før du er hjemme.

– Jeg er lat, innrømmer Daniel Bolstad-Hageland. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Sykkelen må inn på service, og jo da, tenkte jeg det ikke: Det blir dyrt.

Ikke så rart, sånn egentlig. Med tanke på at saltet fra veien har tatt knekken på det meste.

Hadde du bare vasket sykkelen oftere, sier de til meg på verkstedet, da kunne mye av dette vært unngått.

Les også Debatt: «Svarte» syklister forundrer meg

Jo da, jeg er lat. Eller, for å bruke en eufemisme – en forskjønnende omskriving – så er jeg bedagelig.

Hvor vanskelig kan det være? Å vaske en sykkel et par tre ganger i måneden?

Finn frem: hageslangen, egnede produkter for sykkelvask, vaskeklut, og sykkelolje.

Enkelt og greit.

Sykkelen trenger vask, omsorg og ny sykkelolje. Men det er ikke alltid så lett å få gjort hjemme. Foto: Signe Dons / Aftenposten

Jeg har det meste som skal til for å få sykkelen skinnende ren. Produktene er på plass. Men, vanntilførselen reduseres ofte til en bøtte. Og da får man ikke spylt bort det verste av salt og skit.

På flere bensinstasjoner kan man lese skilt med spørsmålet og formaningen: «Er du glad i bilen din? Vask den ofte». Etterfulgt av tilbudet om fem bilvasker for prisen av tre.

Jeg er glad i syklene mine. Og Bergen skal jo være en sykkelby. Kunne det da vært en idé for enten klimadirektør Stina Ellevseth Oseland – eller byrådet i Bergen – å legge til rette for sykkelvask på ulike steder av byen?