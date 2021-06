Solstreif i en tøff sorgprosess

Huset er stort og tomt, han jeg har delt livet med kommer ikke lenger inn døren.

Det å miste sin ektefelle er et enormt stort tap, må oppleves for å forstå, skriver Aud Westervik om tapet av ektemannen Frank i fjor. Foto: Arvitalyaart / Shutterstock / NTB

Aud Westervik Blomsterdalen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er blitt midtsommer. Dagene er lange, lyse og fine. Sakte, men sikkert vil det snu andre veien igjen. Vi har lagt bak oss en langvarig pandemi og ser frem til en hverdag som er lik den vi hadde tidligere.

For meg vil livet aldri bli som før. Ektemannen min, kjæreste og beste samtalepartner gjennom 37 år døde 1. november i fjor, 63 år gammel. Han var alvorlig kreftsyk i 15 måneder før han døde.

Det å miste sin ektefelle er et enormt stort tap, det må oppleves for å forstå. Etter at jordskjelvet har roet seg litt ned, kommer et veldig savn. Jeg er på et sted hvor jeg ikke vil være ved at jeg ble ufrivillig alene. Det er en kjip klubb å havne i.

Jeg har mistet mye i dragsuget med han, som fortrolighet. Smak litt på det ordet og reflekter over følgende: «Hvem er jeg fortrolig med?» Mest sannsynlig svært få, kanskje til og med ingen.

Hold kontakt med andre mennesker. Du trenger dem omkring deg, støtten deres, omtanken deres, skriver Aud Westervik om sorgen etter at ektemannen Frank gikk bort i fjor. Her er de på tur med Hurtigruten i 2009. Foto: Privat

Huset er stort og tomt, han jeg har delt livet med kommer ikke lenger inn døren. Når jeg har vært ute og kommer hjem igjen, er det ingen som venter på meg. Felles opplevelser på godt og vondt, alt dette er blitt minner for meg nå. Jeg må finne min vei videre uten han.

I stuen har jeg pyntet et lite minnebord med fine blomster, et bilde av han og diverse saker av tre som han har laget. På den måten er han med meg videre.

Ingen skal fortelle oss som sørger, hvordan vi skal komme oss igjennom sorgprosessen. Det finner vi ut av selv. Jeg kommer meg videre i mitt tempo. Sorg er hardt arbeid og oppleves til tider svært energikrevende. Det som hjelper meg er å høre på musikk, samtaler med venninner, samvær med sønnene og søsken, gå turer i naturen og å være med i en sorggruppe.

Å gå turer i naturen har vært hjelpsomt for å håndtere sorgen. Bildet er under en tur til Fedje i sommer. Foto: Privat

Vi trenger små pusterom fra sorgen, passe på at den ikke blir altoppslukende for oss. Plutselig kan det dukke opp noe som forsterker situasjonen. Dette er vanskelig å forutse. Alle parforhold vil oppleve dette, at den ene blir alene igjen. I en del tilfeller er dette ventet på grunn av høy alder og sykdom. I vårt tilfelle var det ikke ventet. «63 år er ingen alder», sier folk til meg. Jeg, som sitter igjen, er 59.

For en tid tilbake ble det sendt en dokumentar på NRK om et eldre ektepar. De var over 90 år, konen ble dement og døde. Mannen var fortellerstemmen i dette programmet. Journalisten snakket med han igjen en tid etter dødsfallet og spurte om hva han savnet. Han svarte følgende med et eneste lite ord: alt. Han savnet alt og det samme kan jeg si.

Jeg ønsker meg et varmere samfunn der åpenhet og samtaler rundt døden blir en mer naturlig sak enn det som er tilfelle i dag. Jeg vil ikke at Frank skal bli glemt, og ved å minnes han blir sorgen litt lettere for meg. For tenk om det var du som satt igjen, ville ikke du at vi rundt deg skulle minnes og snakke om den du hadde mistet?