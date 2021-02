Pandemien krever full åpenhet

For at vi fortsatt skal ha tillit til koronatiltakene, bør de begrunnes bedre. Og flere bør få si sin mening.

Myndighetene, her representert ved FHI-direktør, helseminister, statsminister og helsedirektør, bør begrunne tiltakene bedre og involvere flere, skriver innsenderne. Foto: Lise Åserud/ NTB

Kristine Bærøe og Ole Frithjof Norheim, Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), UiB; Siri Gloppen, CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation

Effektive pandemitiltak krever tillit til myndighetene. Denne tilliten er skjør, men kan styrkes av åpne og inkluderende beslutningsprosesser. Ved Bergen senter for etikk og prioritering har vi skrevet en rapport for Verdens helseorganisasjon om hvordan åpne og inkluderende prosesser kan bidra til tillit. Anbefalingene våre er også relevante her.

For at pandemitiltak skal være effektive, må de være basert på oppdatert kunnskap om viruset. Tiltakene må innføres på rett tid og mot atferd som påvirker smittespredning. De må kontinuerlig endres i tråd med hvordan situasjonen utvikler seg.

Men for at strategiene skal være effektive, må også befolkningen være motivert til å handle i tråd med dem.

Vi må da oppfatte at tiltakene tjener et verdifullt mål og de må være både gjennomførbare og tolererbare. I tillegg må belastninger være fordelt på en rimelig måte blant oss.

Det er krevende å få oversikt over hva som bør gjøres – alt tatt i betraktning – til enhver tid. Men vi kan ha tillit til at styresmaktene finner gode løsninger. Vi overlater makten til å bestemme til myndighetene, men forventer da at de vil handle til vårt beste.

Denne forventningen må myndighetene hele tiden vise at de lever opp til. Å sørge for åpne og inkluderende beslutningsprosesser bidrar til det: Når beslutningsgrunnlaget er åpent tilgjengelig – inkludert informasjon om data som er usikre og vurderinger ekspertene er uenige om – har vi mulighet til å vurdere og kritisere beslutningene.

Dette er en sentral forutsetning for demokratisk kontroll.

Rettferdighet krever også inkludering. Tiltakene for å håndtere pandemien innebærer en fordeling av byrder og goder, men folk har ulikt syn på hva som er rettferdig. Da er det lettere for oss å bli enige om hvordan en rettferdig beslutningsprosess kan organiseres.

I filosofisk litteratur legges det vekt på at rettferdige beslutninger 1) tas på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap, 2) gir like mye oppmerksomhet til alle berørte parter og deres interesser og perspektiver, 3) begrunnes på en måte som er relevant på tvers av ulike syn på hva som er et godt liv og rettferdig fordeling, 4) fattes på en åpen og tilgjengelig måte og 5) støttes av ordninger som sikrer at beslutningene kan utfordres og revideres.

Beslutninger tatt under disse forholdene gir folk grunn til å se dem som legitime selv om man hadde foretrukket et annet resultat. Forskning viser også at når vi blir behandlet som part i beslutninger som angår oss, opplever vi respekt, likeverd og selvaktelse.

Inkluderende prosesser kan også gi bedre beslutninger. Både fagfolk og legfolk kan bidra med vesentlig kunnskap – om hvilke mål som er viktigst, mulige tiltak, utfordringer tiltakene møter lokalt og hvordan disse kan løses.

Inkludering av berørte parter kan organiseres på ulike vis. I Norge har vi rådgivende utvalg og høringsprosesser for å sikre at viktige hensyn og interesser kommer frem. Åpne folkemøter og nettbaserte fora kan bringe inn flere stemmer og gi vanlige samfunnsborgere rom for å delta. Reell inkludering innebærer tiltak for å nå dem som har vanskeligst med å bli hørt.

I Norge har tiltak i stor grad vært informert av tilgjengelig kunnskap og usikkerhet har vært godt kommunisert. Det har også vært åpenhet rundt valg av tiltak, men begrunnelsene har ikke alltid vært tilgjengelige og berørte parter har i mindre grad vært involvert.

Fortsatt tillit krever fullstendig åpenhet og mer aktiv inkludering.