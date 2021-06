Barnevernet må være mer aktivt i kampen mot samværssabotasje

Barnevernet må kunne hente barnet hvis bostedsforelderen saboterer samvær.

Å nekte barn samvær med begge sine foreldre er en alvorlig krenkelse av barns rettigheter, mener Geir Kjell Andersland. Illustrasjonsfoto: Stein J. Bjørge / NTB

Geir Kjell Andersland Advokat og medlem av barnelovutvalget

Samværssabotasje er en alvorlig krenkelse av barns grunnleggende rett til samvær med begge sine foreldre.

I noen tilfeller får barn aldri kontakt med den forelder de ikke bor sammen med.

Jo mer samværssabotasje forringer barns livssituasjon, jo mer kan situasjonen likestilles med svikt i barnets omsorgssituasjon. Barnevernet må derfor nå påta seg en aktiv rolle i kampen mot samværssabotasje.

Geir Kjell Andersland mener fysisk avhenting av barnet må kunne være et virkemiddel, som siste utvei, ved samværssabotasje. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Barnevernet må kunne hente barnet og bringe det til fastsatt samvær om bostedsforelderen saboterer dette. Samværssabotasje er i praksis omsorgssvikt over berørte barn.

Ved at barnevernet henter barnet til det aktuelle samvær, fjernes den aktuelle omsorgssvikten og barnets rett til familieliv gjennom kontakt med begge foreldre sikres.

Det er interessant at flertallet i familie -og kulturkomiteen i sin innstilling til ny barnevernlov nå uttaler: «Barnevernet må være bevisst på at samværshindring i noen tilfeller kan og bør kategoriseres som omsorgssvikt».

Barnelovutvalget, som fremla sitt forslag til ny barnelov i desember 2020, fulgte ikke opp Regjeringens tilleggsmandat som ba om strengere reaksjoner ved samværssabotasje.

I hovedsak foreslo flertallet bare en videreføring av gjeldende ordning med tvangsbot. Ordningen har knapt forhindret noen samværssabotasje.

Men et mindretall, bestående av utvalgets leder, Torstein Frantzen og undertegnede, foreslo at fysisk avhenting av barnet også må kunne være et virkemiddel, som siste utvei. Det er en forutsetning at hentingen skjer så skånsomt som mulig og ved hjelp av kyndige personer. Om forslaget blir vedtatt, åpner det seg her et område for barnevernet.

Barnevernet kan være den som kyndig og skånsomt bringer barnet til samvær. Barnevernstjenesten er utsatt for mye kritikk. Men et kompetent barnevern, og det finnes også, er den offentlige tjeneste som er best egnet til å håndtere barn i vanskelig livssituasjoner.

Barnevernets handlingsplikt kan ved samværssabotasje, som i alle saker ellers, utløses av en bekymringsmelding om at samvær urettmessig forhindres.

Barnevernstjenestens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Tradisjonelt har det vært både faglig og politiske enighet om ikke å blande de private foreldretvistene og de offentlige barnevernssakene. Men realitetene burde nå trumfe formalitetene. Om et barn sviktes av sine omsorgspersoner slik at barnets livssituasjon forringes alvorlig, skal barnevernet gripe inn uavhengig av livsområde.

Samværssabotasje krenker både barnets og den ene forelders grunnleggende menneskerettigheter.

Når sabotasjen i tillegg amputerer barnets utviklingsmessige behov for kontakt med begge foreldre, og skaper en reell omsorgssvikt, er det på høy tid at barnevernet kommer på banen også i disse sakene.