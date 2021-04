Paradis! Hva skjer?

Eksisterende bebyggelse fortrenges av uvennlig og til dels brutal, modernistisk arkitektur.

Disse bildene tok Øyvind Johnsen en formiddag på Paradis. Alt ble fotografert i løpet av et par timers tid. Foto: Øyvind Johnsen

Øyvind Johnsen Billedkunstner

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Paradis er i forandring. Kanskje mer enn noensinne. Bydelen er attraktiv. Nærhet til Bybanen er det store clouet. Og det urbane trenger seg på. Store utbyggingsprosjekter planlegges og tar form. Området rundt bybanestoppet får et stadig sterkere preg av et senter.

Hus og hager skifter ofte eier før de i de legges ut for salg. Ivrige investorer og eiendomsutviklere banker på dører og vil inn. Gullkantede agn legges ut. Skambud forekommer. Noen avslår. Andre lar seg friste.

I stor grad fortrenges eller overdøves eksisterende bebyggelse av uvennlig og til dels brutal, modernistisk arkitektur uten lokal forankring; – visuelt på nivå med det en ofte ser ellers i verden, uten at dette er et pluss. Topografien nært bybanestoppet er snart ikke til å kjenne igjen. Eldre hus rives, trær fjernes, hager blir borte, vegetasjon forsvinner. Og biomangfoldet står igjen som den store taperen.

Øyvind Johnsen er bekymret for utviklingen på Paradis. Foto: Privat

For tur nå står strekningene fra Paradiskrysset til Paradis skole og oppover langs Storetveitveien. Nye bygg er på full fart opp. Eiendommer med adresse Jacob Kjødes veg og den egentlige, smale og vakre Paradisalléen er også i faresonen. Verdifulle hus forfaller. Ofte er det eneste som redder en eiendom fra å bli nedbygget, de store, gamle trærne som området har mange av.

Går du fra det nybygde Paradisalléen mot skolen, ser du frittstående bolighus ensomme på hver sin haug, ribbet for alt og modne for rivning hver dag som helst. Grunnen de står på er solid fjell. Som straks vil sprenges i biter og fjernes. Og avgrunner vil åpne seg.

På vent står fortsatt fredelige Tunvegen, på motsatt side av Bybanen, med en rekke særpregede hus og åpenbare kvaliteter knyttet til natur og kulturminner.

Et tankekors er det at sterkt etterspurte nye bolighus for barnefamilier, til brukbare priser, fortsatt ser ut til å være mangelvare trass i storstilt utbygging – på Paradis så vel som i andre lokalsentre langs bybanetraseen.

Men misforstå meg ikke: Bybane er eminent! Det er ingen tvil om dét. Og fortetting er opplagt smart! Den er høyst påkrevd, av mange grunner. Vi kan ikke lenger bygge hvor som helst.

Bevisstheten omkring dette ser ut til å være i endring i brede lag av befolkningen. Og hos politikere og i dem som jobber i ulike etater. Det er enormt bra. Og resulterte på Paradis nylig at et stort boligprosjekt i en skjermet liten dal fra Birkelundsbakken og ned mot Myravannet, der kvalitetene er åpenbare, ble stoppet kontant.

Les også Sigmund Skibenes: «Drøye ti år etter fortettingens inntog i Bergen, begynner varsellampene å blinke»

Endringer må ikke skje for fort! Eller for enhver pris! Planer må være grundige. Mange hoder bør tenke samtidig. Utbyggere må ikke knipe inn overalt der det er mulig for å sikre seg størst mulig gevinst. Gode arkitekter med både landskap og hus som spesialitet må komme tidlig inn i prosesser og ikke presses aldeles unødig. Og kommunen må stille tydelige krav og, – bank i bordet; sørge for at de etterleves! Ellers blir for eksempel krav om biomangfold og grønne uteområder bare en vits.

Selvsagt er det at kvaliteter som gir mennesker gode liv, ivaretas. Helhetlig planlegging må til – ikke minst med tanke på barn og unge. Hva med fritidstilbud? Trygge skoleveier? Og en skole tilstrekkelig stor for alle som vokser opp?

Jeg er urolig. Og det er derfor jeg spør: Paradis! Hva skjer?

En fotomontasje med ordene innbakt beskriver en faktisk situasjon. Enkelt lesbar. 29 motiver er valgt ut. Og plassert slik at sammenhenger oppstår.

Alt ble fotografert i løpet av et par times tid, på den åttende dagen i mars. Da solen skinte og himmelen var lys.

Min beretning er høyst personlig. Og utvilsomt subjektiv! Flere alternative fortellinger er garantert mulig. Mange har meninger, og meningene er delte. Slik er det, og slik bør det være.