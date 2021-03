Bedre for fattige å bo i samme nabolag

Skal de havne som eneste fattige familie på Paradis?

Bente Simonsen er styreleder i Aksjonsgruppen mot sosial nød. Hun er skeptisk til målet om å spre kommunale boliger mest mulig. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Bente Simonsen Aksjonsgruppen mot sosial nød

Nylig kunne vi lese i BT om mange kommunale leiligheter på Slettebakken, og alt det fører med seg blant mange fattige barn.

Løsningen skal være å spre de fattige familiene mer ut over byen. For å bedre miljøet på Slettebakken.

Man går ikke inn for å bedre økonomien til disse familiene. De skal flyttes vekk. Uten tanke på hvordan det vil bli for de fattige barna. Skal de havne som eneste fattige familie på Paradis?

Vår erfaring er at det er bedre for disse barna å bo i et område med en del andre i samme situasjon. Det fører til mindre mobbing av dem, som de lett er utsatt for. Tenker man på hvordan det er å være eneste i klassen uten Iphone?

Vekslende byråder gjør det de kan for å hindre for mye utbetaling av sosialhjelp til lutfattige familier. Mens SV fikk igjennom at sosialhjelpen skulle heves, svarer byrådet med å kutte i andre ordninger. Som klestillegg og juletillegg. Så det likevel ikke er noen forskjell for fattige familier.

Samtidig har regjeringen kuttet i støtte til uføre forsørgere og innvandrere. Resultatet er at barn blir rammet, og man må inn med støttetiltak. Mens det enkleste tiltaket er å bedre økonomien til utsatte familier.

Men det foregår en utstrakt mistenkeliggjøring av oss som blir syke. Det er absurd. Vi vet at helsevesenet ikke kan helbrede alle sykdommer. Noen blir kronisk syke. Det er vi som har trukket et tungt lodd i livet. Så viktig er det å straffe oss at man ser gjennom fingrene på hvordan det rammer våre barn.

I disse dager fôres vi i mediene om hva befolkningen nå bruker penger på. Alle båter er solgt. Alle hytter er kjøpt. Alle ser frem til ferie i sørlige strøk.

Dette er i grell kontrast til hvordan syke mennesker og andre sårbare grupper kan ha det i dette samfunnet.

Slettebakken er et av områdene med høy konsentrasjon av kommunale boliger i dag. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Selv om jeg har høyere utdannelse, har jeg levd i 30 år på minstepensjonsnivå. Det er spesielt vanskelig når man har barn. Jeg har erfaring for at fattige barn ikke alltid får nok næringsrik mat og kan bli mobbet.

Våre barn hadde trengt omsorg fra samfunnet. I stedet blir familiene tynt slik at det må krisetiltak for barna fra samfunnets side. For kanskje foreldrene er snyltere?

Så må man spørre seg om man vil satse på å bedre miljøet, eller hjelpe de fattige barna. At ulike organisasjoner trår til med hjelpetiltak, er ikke nok. Det skal veldig lite til før disse barna føler seg stigmatisert. Dessuten er det slitsomt å være avhengig av veldedighet.

En liten gutt kom hjem og sa til moren: « Hvorfor kan ikke vi fattige få bo på en øy for oss selv?»

Hvorfor sier et barn det?

Handler det ikke om å være lik alle andre? Om å være inkludert?

Jeg skrev et dikt til ham:

Flytt oss

Flytt oss til en ledig øy

Der våre barn kan ha det gøy

Bygg en provisorisk by

Der fattigfolk kan søke ly

Vi har lidd så store tap

Vi trenger sårt litt fellesskap

En nabo som bor like ved

Å dele fattigdommen med

Men pass på, den kan bli stor

Byen fattigfolk bebor

Den kan jo vokse i den grad

At den blir landets hovedstad