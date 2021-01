En god redaksjonell avgjørelse av Debatten og NRK

Man oppnår ikke noe godt ved å forvise Resett-redaktøren til «skyggenes dal».

NRK og Fredrik Solvang inviterte Resett-redaktør Helge Lurås (til h.) til Debatten. Det har skapt debatt. Foto: SKJERMDUMP/NRK

Martin Lie Jakobsen Student ved UiB

AUF-fylkesleder Endre Toft kritiserer NRK for å invitere Resett-redaktør Helge Lurås til programmet Debatten

Det er tydelig at han ikke forstår hvordan politiske debatter fungerer. Så la meg forklare kort hvordan dette foregår: Når for eksempel Ap og Høyre møtes til debatt, er ikke poenget for Erna å overbevise Støre om at det hun sier er det sanne og rette. Den Erna prøver å overbevise er tredjeparten som ser og hører på.

I tilfellet med denne Debatten på NRK var ikke poenget at Mimir Kristjansson skulle overbevise Helge Lurås eller vice versa. Poenget var at Kristjansson og Lurås skulle overbevise seerne om at argumentene de fremførte var de sanne og rette. Og her mener jeg Kristjansson gjorde en mye bedre jobb enn Lurås. Han klarte å poengtere godt at det å ukritisk tiljuble Trump de fire siste årene, har vært en svært dårlig idé.

Én ting er å være enig i mye av den politikken Trump har ført; en blanding av kristenkonservativ verdipolitikk, proteksjonisme og neokonservativ økonomisk politikk – vanlig i de fleste land, dog kanskje ikke kombinasjonen.

Jeg har tro på mine medborgeres evne til å skille mellom politikk og person, skriver Martin Lie Jakobsen. Foto: Privat

En helt annen sak er å akseptere personen Trump med hans ville innfall og farlige oppførsel. Akkurat denne skillelinjen kom godt frem i Debatten, takket være Kristjansson. Og i motsetning til representanten fra AUF, har jeg tro på mine medborgeres evne til å se denne skillelinjen mellom politikk og person.

Jeg er enig med Toft i at de mest innbitt konspiratoriske trollene som lusker i kommentarfeltet til Resett, ikke lar seg overbevise. De har i stor grad sjekket ut fra vår felles virkelighet, så det å bruke mye tid på dem er unødvendig og lite produktivt.

Men la meg også påpeke at dette gjelder et svært lite antall personer. De fleste som leser Resett, er helt vanlig norske menn og kvinner som supplerer sin mediehverdag med stemmer som har andre synspunkter og innfallsvinkler. Det er også slik at de fleste som leser Resett i tillegg leser andre mer «mainstream» publikasjoner som BT, VG og Aftenposten. De ser gjerne også på NRK.

Dette gjør at vi fremdeles har en felles samfunnsvirkelighet i Norge, i motsetning til i USA, der man enten ser på Fox og ONN eller CNN og MSNBC og leser tilsvarende aviser.

Så det eneste man oppnår med å nekte folk som Lurås i å delta i åpne fora som Debatten, og heller forvise ham til «skyggenes dal», er å importere det verste fra amerikansk medievirkelighet til Norge. Heldigvis tok Debatten og NRK en god redaksjonell avgjørelse som underbygger vår felles norske medievirkelighet.