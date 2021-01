Nullutslippssoner er feilslått symbolpolitikk

Uten elbil blir man stående igjen uten reelle alternativ.

Bilistene betaler allerede høye bompenger og høye avgifter, nullutslippsoner blir en ytterligere omdreiing av skruen, mener Liv Røssland. Foto: NAF

Liv Røssland Daglig leder, NAF Bergen og omegn

Regjeringens klimaplan åpner nå for å etablere nullutslippsoner i store byer. Det er vi i NAF svært skeptiske til. Med unntak av i Oslo sentrum, er alternativene til privatbil rett og slett ikke gode nok, ifølge våre undersøkelser.

Nullutslippssoner blir en ytterligere omdreiing av skruen for bilister som allerede betaler høye bompenger og høye avgifter for en beboerparkering som gradvis forsvinner.

Nullutslippssoner er i praksis en enda større forskjellsbehandling av bilister enn før. Det vil gi en fordel til de som har hatt økonomi og anledning til å kjøpe seg elbil, fremfor de som av økonomiske eller andre grunner kjører fossilbil.

Undersøkelser viser at det er en overvekt av folk med høy inntekt som eier elbiler. Tilbudet på bruktbilmarkedet for rimeligere elbiler med god rekkevidde er fortsatt svært begrenset.

Nullutslippssoner vil gi enda en fordel til dem som har økonomi til å kjøpe elbil, mener innsenderen. Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Å stenge enkeltgater for enkelte personbiler for å løse et globalt problem, er misforstått og feilslått.

I praksis dreier dette seg om at det er greit å slippe ut CO2 i noen gater, mens i andre gater ikke. Konsekvensen kan like gjerne bety at man kjører andre og lengre veier for å komme dit man skal. Effekten vil derfor være tvilsom.

Norge har allerede en nasjonal politikk for å endre bilparken til nullutslipp, gjennom momsfritak for elbiler og redusert passeringsavgift i bomstasjonene. I desember 2020 var to av tre nye biler solgt en elbil.

Det viktigste og beste tiltaket for å fortsette denne trenden er å opprettholde momsfritaket for elbiler til den er konkurransedyktig nok, samt å sørge for en relevant ladeinfrastruktur.