Hva med å gjøre Dokken til en livsløpsbydel?

Mange boligprosjekter synes å være mer tilpasset utbyggeres ønsker om fortjeneste enn folks behov.

Dokken kan få 3000 nye boliger. Her er en visjon for området som er noen år gammel. Foto: Illustrasjon: MIR / MAD / Asplan Viak

Jarle Veland Fjøsanger

Bergen har nå mulighet til å planlegge en hel bydel fra grunnen av.

Kan vi lage den til en livsløpsbydel med boliger tilpasset de ulike fasene i et menneskes liv?

Når vi forlater redet som unge trenger vi ikke stor plass hver for oss, men heller store fellesrom. En liten og rimelig bolig for å etablere oss.

Så finner mange en å dele livet med. Da er det ønskelig med litt mer plass og man kunne flytte til en slik mens en ung nyutflyttet kunne overta den gamle.

Så kunne man igjen flytte når barn måtte komme, til en bolig som da var tilpasset det behovet. Og videre, når barna der igjen hadde forlatt redet trengte man ikke lengre så mye plass og kunne ...

Ja, dere skjønner tegningen.

La oss slippe å se flere annonser for dyre, eksklusive boliger, skriver Jarle Veland. Han er tidligere sokneprest. Foto: BT-ARKIV

Mange boligprosjekter synes å være mer tilpasset utbyggeres ønsker om fortjeneste enn folks behov. Med elendige planløsninger fordi de gir mest fortjeneste.

Vi trenger å sette folks behov i sentrum og lage boligmarked det er mulig å komme seg inn i for andre enn de med rike foreldre. La oss slippe om noen år å se flere annonser for dyre eksklusive boliger også her. Vi har sett nok slike annonser.

På Dokken har vi nå en mulighet til å tenke nytt og slippe til masse kreativitet.

La oss gripe den muligheten!