Å heie på nynorsk er å være bergenser

Jeg har blitt hakket mer moden enn da jeg skrev «spynorsk» ordliste.

Bergensere er et folkeslag som vender blikket utover, mot kontinentet og mot nabokommunene, skriver Thor Haakon Bakke (Mdg). Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Da jeg var ung og umoden, skrev jeg «spynorsk» ordliste på nynorskboken. Denne uken bestemte jeg og byrådet oss for at det nye sykehjemmet i Åsane skal hete Åsaheimen. Hva skjedde?

Kanskje er det kraften i et bedre argument som har overbevist meg til å forstå at nynorsk ikke er noe ondskap en kar ved navn Aasen skapte for over hundre år siden? Kanskje var det de gode argumentene fra Språkrådet som forklarer hvorfor navnet er bra fordi det er tilpasset historien og målformen nord i Bergen?

Men viktigst er det at jeg har blitt hakket mer moden. Det oppfordrer jeg også andre til, som Bernt Iversen som skriver i BT (14. april) at Mållaget ikke bør fortelle politiet at de ikke skal bryte loven. Iversen hevder at bergensere er imot nynorsk, men nynorsk er tvert imot en sentral del av regionens identitet.

Bergensere er et folkeslag som vender blikket utover, mot kontinentet, over havene, og mot nabokommunene. Å heie på nynorsk er å være bergenser.

Å hevde noe annet er historieløst og er argumenter for å gjøre språk og samfunn fattigere. Det er mye stemning i et godt navn, og heldige er åsabuene som kan bli gamle på Åsaheimen, ikke et (flott og moderne) sykehjem med et sjelløst navn som Bergen Sykehjem, Avdeling Åsane.