Bare si at du ikke bryr deg

Det som gjør mest vondt, er tanken på ofrene. Tenkende, følende individer som ikke har gjort noe galt.

Nyklekte hanekyllinger av verperaser behandles som avfall og går rett i kverna, skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB

Jon Tangen Rasmussen Laksevåg

Jeg er takknemlig hver dag. Takknemlig for å bo i det samfunnet jeg bor i.

Et samfunn hvor man tar vare på hverandre, hvor vi viser hverandre kjærlighet og omtanke. Hvor man kan elske den man vil uten frykt for vold. Et samfunn med religionsfrihet, hvor man kan fryktløst forlate eller bli med i en religion. Et samfunn hvor man kan ytre sin mening i allmennheten, uten å måtte frykte for forfølgelse, vold og i verste fall drap.

Vi tenker på vår familie, våre venner, våre medmennesker – og vi ønsker dem vel. Det gleder meg stort å bo i et samfunn hvor omsorg er en av de sterkeste bærebjelkene.

Men vi har sviktet de mest sårbare. Vi blir født inn i en verden hvor det å konsumere andre individer og deres biprodukter blir sett på som en nødvendighet. Basert på hva?

Vi vokser opp med et bilde av at melk er godt for skjelettet vårt. At egg har mange viktige næringsstoffer og at kylling har massevis av proteiner, som er veldig viktig for å bli stor og sterk. At fisk er en sunn kilde til omega-3. Men alle essensielle næringsstoffer som man finner i dyreriket, er også veldig lett tilgjengelig fra andre kilder. Kilder hvor dyr ikke må bøte med livet.

Jon Tangen Rasmussen som barn med et pinnsvin i hånden. Foto: Privat

Så hva er egentlig grunnen til at vi spiser dyr i et moderne samfunn? Enkelt. Fire grunner: vane, tradisjon, bekvemmelighet og smak. Helseorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt mener det er godt mulig å ta vekk animalsk føde fra kostholdet og heller inkludere mer planteføde. Det kan òg være helsebringende.

Som en 17 år gammel gutt på videregående var dette rimelig nytt for meg. Hvorfor skal vi drepe dyr i massiv skala når det ikke er nødvendig? Også for miljøet er vårt konsum av mat fra dyr en gigantisk byrde.

FN-rapporter er positive til et skifte i kostholdsvanene. Havene er spådd livløse innen 2048 av en internasjonal gruppe økologer og økonomer. Vi spiser bokstavelig talt opp ressursene på kloden. Hvis den var en båt, hadde kapteinen vår vært en full sjømann som satte båten i flammer mens han løste skudd mot skroget med et maskingevær.

Jon Tangen Rasmussen har mistet flere venner for å stå opp for ikkevold mot dyr. Foto: Privat

Men det som gjør mest vondt, er tanken på ofrene. Tenkende, følende individer som ikke har gjort noen annen urett enn å bli født inn i verden. En verden hvor de allerede har fått sin dødsdom den dagen de ble født.

Kalver blir separert fra sine mødre i løpet av sine første dager av livet, mødre som har fått sine reproduktive organer utnyttet for profitt. Kyllinger i sine første timer av livet blir sendt på et rullebånd direkte til sin død i en kvern. Hvorfor? Fordi hanekyllinger ikke kan legge egg, og derfor er verdiløse for industrien.

Griser vasser i sin egen avføring på betonggulv, mens deres unger i mange lang blir kastrert uten bedøvelse. I Norge er ikke dette lenger lovlig, men i NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» får vi se at dette fortsatt foregår i det skjulte. Syke smågris opp til fem kilo kan avlives ved å knuse hodet deres mot samme betonggulv.

Griser vasser i sin egen avføring, og i mange land kastreres smågrisene uten bedøvelse. Foto: Shutterstock / NTB

Vi stiller dem opp i kø på rekke og rad for å la dem bevitne at sine egne medskapninger bli fratatt livets rett, før de omsider møter den samme endelige skjebnen. En evig konsentrasjonsleir, en bunnløs lidelse uten ende.

Jeg hadde aldri trodd at det jeg skulle miste flest venner for var å stå opp for ikkevold. For å oppfordre folk til noe som allerede var inngravert i våre verdier. Hvis du anser deg selv som en som verdsetter alt i første avsnitt, for så å kaste det ut av vinduet når det er tid for frokost, lunsj, middag og kvelds: Gjør ord til handling eller bare si at du ikke bryr deg.