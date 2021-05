Kommunen på ville veier i Eidsvåg

Vil de legge motorveien over et drikkevann?

Eidsvåg med Jordalsvannet i bakgrunnen. Den planlagte motorveitraseen vil komme litt lenger inne enn dagens motorvei. Foto: Tor Sponga (arkiv)

Ruben Oddekalv Leder, Norges Miljøvernforbund

Det har vært sagt, skrevet og ment mye om bybanetrasé gjennom Sandviken, forlengelse av Fløyfjellstunellen og gode trasévalg ut ifra og gjennom Bergen.

Men mens debatten rundt dette har vært både lang og grundig har prosessen rundt det videre trasévalget vært tilsvarende kort og i sannhet brutal. Her blir det tatt både snarveier og risikoer på befolkningens vegne.

Hvis det ligger et drikkevann ved en motorvei, bør du enten la være å drikke av vannet eller fjerne motorveien.

Når man analyserer svevestøvet ved motorveier, finner man nanopartikler av petrokjemiske stoffer som blir slitt opp av veibanen. Man finner rester av blant annet asfalt, bildekk, olje, lakk og veisalt – som alle er stoffer du absolutt ikke har lyst til å ha i drikkevannet ditt. Og du har i hvert fall ikke lyst til å gi det til barna dine.

Motorveien gjennom Eidsvåg ligger allerede pr. i dag altfor nært Jordalsvannet, som er drikkevann for 45.000 mennesker i hele Åsane og deler av Sandviken. Veien går over det som kalles nedsigsområdet til drikkevannet, der det for folk flest er forbudt å bygge noe som helst.

I forbindelse med prosjektering av bybanen til Åsane har man nå fått en historisk mulighet til å bøte på den feilen som ble gjort for over 30 år siden, da motorveien ble bygget. Man kan nå legge motorveien under et «trafikklokk» – som på Skjoldnes. Dette vil forhindre forurensning av drikkevannet – og føre Eidsvåg tilbake til den fredelige og idylliske bydelen det en gang var. Uten støy og støv og forurensning fra en motorvei kan man også åpne for ny boligbygging.

Det er uheldig at det ligger et drikkevann ved en motorvei, og enda verre hvis motorveien bygges i bro over vannet, mener Ruben Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Men så skjer det ufattelige: Kommunen vil ikke benytte denne historiske anledningen til å bedre miljøet! Kommunen velger det stikk motsatte – kommunen vil flytte motorveien enda nærmere drikkevannet!

Kommunen vil i tillegg løfte veien opp på en bro, slik at man får maksimal avblåsning av svevestøv!

Slik det er blitt forklart for meg handler dette om penger – og Bybanen. Noen har regnet ut at det blir best og billigst å la bybanen få overta den eksisterende motorveitraseen gjennom Eidsvåg, mens biltrafikken skal gå i en forlenget Fløyfjellstunnel som kommer ut litt lenger øst i Eidsvåg og legger under seg enda mer natur, boligområder og ikke minst: altså enda nærmere drikkevannet.

At det skal være en økonomisk gevinst ved denne løsningen, ser jeg som tvilsomt.

Dessuten er den eksisterende motorveien gjennom Eidsvåg – rent konstruksjonsmessig – en av de beste veistrekningene vi har på Vestlandet. Ingen ved sine fulle fem vil vel finne på å legge ned en motorveitrasé som er av de bedre, for så å bygge en helt ny trasé et stykke bortenfor!

Jeg har derfor tatt det som en selvfølge at man legger Bybanen ved siden av den eksisterende motorveien. Eventuelt oppå motorveien hvis denne får et lokk. Man kan ikke bygge boliger oppå et lokk, på grunn av vibrasjoner i konstruksjonen, men har man vurdert togskinner oppå lokket? Eventuelt fundamentert i bakken i midtrabatten midt imellom de to kjøreretningene på motorveien?

Hvorfor legge ned dagens velfungerende motorvei, for å bygge helt ny rett ved siden av, undrer Ruben Oddekalv. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Det er blitt argumentert med at den forlengede Fløyfjellstunnelen må ta en sving dersom den ikke kommer ut der kommunen ønsker.

De bilene jeg kjører har ratt! Jeg er fullt i stand til å ta en sving inne i fjellet for å komme ut på det beste stedet! Det tror jeg alle andre også er.

Gjennom vedtaket i bystyret rett før påske har kommunen sagt nei til å utrede alternativer til sin egen plan. Ifølge bystyret er det nå bare kommunens egen trasé det skal arbeides videre med – med sikte på en endelig reguleringsplan.

Her er kommunen bokstavelig talt på ville veier. Det minste som må kreves er at bystyret nå tar grep og krever at de helt opplagte alternativene må bli utredet samtidig. Først da kan man få et reelt beslutningsgrunnlag.

For min del er svaret innlysende: Behold motorveien der den er, legg lokk på den og la Bybanen gå ved siden av eller oppå.

Det er slik jeg ser løsningen – dersom miljøet betyr noe!