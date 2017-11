Bergen kommune vil overta ansvaret for utskrevne barselkvinner, men vi ønsker også at pengene følger med oppgaveoverføringen.

Barseltiden skal i utgangspunktet være en fin tid. Derimot kan den nye tilværelsen være både sårbar og skummel. Kvinner som har født er like forskjellig som barna som kommer til verden. Den nybakte familien trenger støtte, veiledning og trygghet for å mestre den nye situasjonen best mulig.

I Bergen kommune har vi svært gode tall for hjemmebesøk av helsesøster i barseltiden. I BT 27. november kunne vi lese at stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, Eline Skirnisdottir Vik, etterlyste Bergen kommune sitt barseltilbud av jordmor i etterkant av tidlige utskrivelser fra Helse Bergen.

De kommunene som hører til Helse Bergen sitt nedslagsfelt innenfor den avtalen som handler om barseltid, forholder seg til at KK skal følge opp den nye familien de første fem dagene etter fødsel. Det ligger i spesialisthelsetjenestens budsjett å sende jordmødre hjem til tidlig utskrevne barselkvinner. Bergen kommune vil overta disse oppgavene på sikt, men ønsker også at pengene følger med oppgaveoverføringen slik at det ikke går ut over andre tjenester som kommuner har ansvar for, eksempelvis barnehager, sykehjem eller helsestasjoner.

Kommunene og Helse Bergen reviderer avtalen og forhandler nå om hvordan oppgavene skal løses fremover. Frem til partene kommer til enighet om et forhandlingsresultat, vil Bergen kommune ikke starte «Jordmor hjem» uten penger. Det er jeg glad for at Norsk sykepleieforbund i Bergen kommune også er enige i, som skriver på sin Facebook-side: «Skal Bergen kommune tilby oppfølging etter fødsel til barselkvinner, fordi spesialisthelsetjenesten legger ned 40 prosent av plassene, uten at en får tildelt ekstra ressurser for å bygge opp et slikt tilbud?».

Derimot forbereder vi oss som kommune for å sikre at denne pasientgruppen får gode tjenester også i årene som kommer. Bergen kommune oppretter derfor i 2018 en prosjektstilling der en jordmor vil lede arbeidet med planlegging av kommunal overtakelse av «jordmor hjem».