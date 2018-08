SVs ønske om å øke skattene vil straffe folk som skaper flere arbeidsplasser.

De fleste partier ønsker å gjøre hverdagen lettere for folk flest. Men enkelte partier er åpne om at de vil gjøre det motsatte. SV annonserer nå at de ønsker å øke skattene for de med «superhøye inntekter». De foreslår en ny toppskatt på 20–25 prosent for inntekt over 1,5 millioner kroner i året.

Hvem denne gruppen er, vites ikke. Det som er sikkert, er at størsteparten av pengene de har tjent, skal gå til staten.

Dette er misunnelse fra SV.

SV ønsker en miks av økt formuesskatt, en ytterligere straffeskatt på 27 prosent på høye inntekter, samt en gjeninnføring av arveavgiften. Denne var også kjent som dødsskatten, som Frp fjernet da vi kom i regjering. Grunnen til det var enkel: Folk skal sitte igjen med mer av egne penger og ikke dobbeltbeskattes.

SV har misforstått at formuesskatten ikke går på penger, men de faktiske verdiene bedriftene har av det de eier, som maskiner, fabrikker og bygninger. Høyere formuesskatt kveler bedrifters mulighet til å utvikle seg, vokse og skape flere arbeidsplasser.

Økt skatteprosent på høye inntekter fører ikke til mer solidaritet med fellesskapet. Det fører til enda et sugerør i folks lommebøker. Gjeninnføring av arveavgiften gjør at sugerøret også følger deg til graven. Det er ikke rettferdig at det du etterlater deg, skal gå til staten. Mennesker bør heller fortsatt få bestemme hva som skal skje med eiendelene sine når de går bort.

Vår løsning er heller å fjerne hele formuesskatten. Det lar bedriftene vokse, slik at de kan ansette flere. Folk skal få beholde mer av egne penger gjennom å redusere skattesatsene ytterligere. Det er videre uaktuelt for oss å gjeninnføre dødsskatten.

Folk må få lykkes, ikke bli straffet for å realisere drømmene sine og skape flere arbeidsplasser.