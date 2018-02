Frem med spaserstokk, gåstol og staver, ikke la føttene forbli bilpedalens slaver.

I vinter har enkelte fortau vært glattere enn veibanene her i byen. Da er det kanskje ikke så rart at noen velger bilen som fremkomstmiddel, selv om helsegevinsten av å bevege seg med eller uten brodder som regel er større enn selve faren for å ramle.

Det er leit om det oppleves tryggere å velge bilen fremfor beina når vi vet at de valgene vi tar handler om mer enn sikkerhet. Valgene handler gjerne også om hvilken morgendag vi ønsker å møte, og hvem vi vil møte langs veien. Her er det mye vi ikke kan vite med sikkerhet, utover hva vi ønsker for oss selv og andre.

Ønsker du å ha en velfungerende kropp som bringer deg dit du skal, bør du la hjertet ditt dunke litt ekstra for gleden ved å gå. Dette betyr at du må ta det aktive valget om å gå. Har du muligheten til å velge å gå de få minuttene det tar deg å levere i barnehagen, sår du samtidig noen viktige tankefrø hos dine små. De blir vant med å gå og opplever derfor kanskje ikke dørstokkmila som uoverkommelig og bilen som foretrukket fremkomstmiddel, der fremtiden ligger for deres føtter.

Ønsker du trygge skoleveier med frisk luft i lungene for både deg og ungene, så vet du først hva som må til ved at du går. Da er det ikke snakk om å gå flere mil i deres sko, selv om du som deres følge langs veien fort vil skjønne hva det går i. Da vet du om kommunen bør tipses om manglende skilting eller fartsdumper, hvilke fortau du kan sende feilmelding om ved mulige snublefeller, og når BKK bør rapporteres om gatelykter som har tatt kvelden.

Nå i februar er fuglenes sang om vår merkbar for den som går utendørs, dagene er lysere lenger og varme vintersko kan snart erstattes av lette joggesko. Da er det kanskje ikke så rart at mange velger å spasere, sprinte eller sykle til jobb. Gratis trening kan fylle hverdagen med mer mening. Og det å ikke sitte fast i trafikken virker befriende for både kropp og sjel.

Det er kjekt om det oppleves berikende å vandre i visshet om at du har tatt et viktig valg. Har du sjansen til å velge å gå, hva venter du på? Frem med spaserstokk, gåstol og staver, ikke la føttene forbli bilpedalens slaver. Du behøver ikke å gå langt, så langt du makter er jo tross alt et stykke på veien. Og som kjent blir veien til mens du går den. Valget om å gå til busstoppet fremfor garasjen er kanskje det som skal til for å gi deg den kroppslige bevegelsen helsen din nyter godt av.

Ønsker du å ferdes i den flotte byen vår behøver du ikke å være født med svømmeføtter, slik enkelte hevder, når regnet plasker ned. Du må bare vite å sko deg riktig for å ta beina fatt.

La sporene du etterlater deg være av betydning for dem som kommer etter. Ta folk med på gåtur til steder du liker og vis dem at tid brukt til fots kan ha større verdi enn tid spart i bil. Husk at det viktigste ikke kan måles i antall minutter og tilbakelagte mil.