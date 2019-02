Farsdag og morsdag, men hvorfor ingen tantedag?

MORSDAG: Mødre og fedre har sine egne dager, og det bør også tantene få, mener innsenderen. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Henning Berven Fyllingsdalen

Publisert: Publisert 10. februar 2019 08:00

Når det gjelder morsdag, har vi gode historiske begrunnelser for denne, som for de fleste av oss oppleves som positive og sanne: Mor er stort sett snill, tålmodig, hjelpsom, forståelsesfull, oppofrende og flink til å lære oss det meste om mellommenneskelige forhold. Glad for å se oss og flink til å gi uttrykk for det. Og hun ga oss livet, og hun ga oss morsmelk.

Da har jeg nevnt noe som så absolutt rettferdiggjør feiring av morsdag.

Far har også fått sin dag. Men farsdagen har på et vis fått en kommersiell bismak. Det er en dag jeg føler er gitt av smarte kjøpmenn som prøver å henge seg på de samme verdiene som for mor, men som egentlig er ute etter å selge oss alt fra boksershorts til slips og etterbarberingsvann.

For så vidt er det greit at vi lager egne dager for å hedre våre foreldre, kommers eller ikke, men det er én gruppe som så helt klart bør få sin egen dag: Tanter – kanskje alle tanter, men aller mest: barnløse tanter.

Det er vel mulig at noen av dem helst ikke vil minnes på at de er barnløse, fordi de prøvde men ikke fikk barn, og noen fordi de føler de må unnskylde seg for at de har valgt å la være å få barn.

Felles for disse tantene er at de har alle de gode egenskapene som mor har (bortsett fra morsmelken), og de har det ofte i større grad enn mor – muligens fordi de ikke har samme ansvar for alt omkring barna som mor har, og kan bruke sin stilling til å være litt uansvarlig i forholdet, og til å gi av en godhjertet overflod.

Jeg hadde en kollega som var barnløs tante til en hel liten flokk med tantebarn. En gang eller to i året tok hun alle med seg på det som da het Snack-Bar. Der sto hun i døren, slo ut med armen og forkynte: Spis og drikk det dere vil ha, så mye dere orker.

Det er grenser for selv hva en gutt i rette alder orker av is, pølser og cola, så utlegget var nok til å bære, og gleden over å se sine tantebarn gå berserk i matfatet var helt sikkert verdt prisen. Tror du hun hadde høy stjerne?

Jeg mener vi bør innføre en tantedag, og at vi bør få et ellevte bud som lyder: «Du skal hedre alle dine tanter». Med forklaring som i Luthers katekisme: «Du skal hedre og respektere alle dine tanter så det går dem vel og de får leve lenge i landet.» Det kan du ha mye igjen for.