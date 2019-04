Takk til fantastiske hjelpere

DEBATT: Uten noen diskusjoner ble alt tilrettelagt slik at han hadde det best mulig i den tiden han hadde igjen.

UNIK OMSORG: Sykepleierne var hele tiden opptatt av at han ikke hadde det vondt, skriver Renate Svardal om behandlingen hennes mann da livet gikk mot slutten. Fra venstre June-Elin Vågenes, Aslak Svardal og Tone Gelin. Foto: Privat

Renate Svardal og barna Solveig, Susanne, Kristin og Terje

Etter at min mann og vår far ble rammet av hjerneslag for nesten ni år siden, har det vært mange turer inn og ut av sykehus og sykehjem. Han hadde kjempet mange kamper, men kom seg alltid opp igjen.

Men så ville ikke kroppen mer. Kanskje heller ikke hans kampvilje.

Etter den siste innleggelsen på Haukeland sykehus ville han bare hjem. Og selvsagt fikk han komme hjem igjen. Da ante jeg ikke at dette var begynnelsen på slutten av hans liv.

Uten noen diskusjoner ble alt tilrettelagt slik at han hadde det best mulig i den tiden han hadde igjen. Sykepleierne puslet rundt ham, skiftet klær og smurte inn kroppen. Hele tiden var de opptatt av at han ikke hadde det vondt. De byttet vakter og sendte bare de kjente, etter hvert også veldig kjære, pleierne slik at ingen vonde følelser skulle oppstå.

Da vi skjønte at det ikke var lange tiden igjen, fikk vi besøk av alle våre barn, og noen av barnebarna. Vi satt rundt sengen og mimret tilbake til alle de gode minnene.

Pleierne kom og gikk, til og med om natten, og fulgte nøye med uten å forstyrre oss, men likevel med varme blikk og klemmer.

Og så kom den siste timen, og han sovnet rolig inn.

Igjen kom pleierne, stelte og ordnet ham og tok på ham de klærne vi ønsket. Så lå han fredelig i sengen akkurat som om han sov. Vi hadde ikke hjerte til å sende ham fra oss med en gang. Begravelsesbyrået ordnet med kiste og nødvendig utstyr, og han fikk være hos oss helt til dagen før begravelsen.

Mange av pleierne kom også innom for å ta farvel. Ja, flere kom til og med i begravelsen. Tusen, tusen takk, vi kommer aldri til å glemme deres omsorg i disse tunge stundene!

