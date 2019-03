Resett henger ut dommere

DEBATT: Dette er rett og slett farlig.

NAVNGIR DOMMERNE: Innsenderne reagerer kraftig på denne kommentaren på nettstedet Resett. I teksten navngis både dommeren og meddommerne. Faksimile: Resett.no

Øivind Bergh Samfunnsdebattant og medlem i Arbeiderpartiet i Bergen

Axel Fjeld Meddommer i tingretten og medlem i Arbeiderpartiet i Bergen

Når nettavisen Resett utleverer dommere i tingretten, utgjør dette i realiteten en oppfordring til trakassering av både fagdommere og vanlige folk som gjør sin samfunnsplikt.

Nylig ble en eldre bergenskvinne med bakgrunn fra tillitsverv i Frp dømt i tingretten for grov rasistisk hets mot forfatter Sumaya Jirde Ali. Ikke uventet har dette ført til at rikmannsbloggen Resett er i harnisk, siden dette tydeligvis i deres øyne utgjør et angrep på friheten til å drive psykisk vold mot mørkhudede mennesker. Det som er nytt er at denne milliardærfinansierte bloggen i en ny bloggpost har hengt ut meddommerne i saken med fullt navn. Selve bloggposten er derimot anonym, selvsagt. Å si seg uenig med en dom ville ha vært en kurant sak, men i kombinasjon med uthengning av dommerne, er anonymiteten problematisk.

I tingretten består dommerpanelet av en dommerfullmektig og to meddommere, som altså er helt vanlige folk. I Norge har dommere og andre rettsaktører et særskilt vern i straffelovens paragraf 157. Hittil er det bare ekstreme barnevernere og konspirasjonsteoretikere som har hengt ut dommere, eksempelvis i forbindelse med Hemsedalsaken, noe John Christian Elden har skrevet om. Nå ser vi altså at et påstått seriøst medienettsted gjør det samme. Her navngis dommerne åpenbart i den hensikt å blåse i hundefløyten og mobilisere Resetts nettmobb, hvor det er rimelig å anta at noen er tilbøyelige til å trakassere dommerne.

Å «blåse i hundefløyten» er en metafor innenfor fascismeforskningen som beskriver det å sende kodede meldinger ut til bestemte målgrupper som en ikke ønsker at folk flest skal forstå. For å bruke samme bilde: De som bare hører i normalt spekter, vil bare se at Resett har lagt ut noen navn, og ikke mer enn det. De som hører hundefløyten, derimot, vil forstå at dette er et klart signal til leserne om at de kan ta kontakt med de navngitte personene. For dem som er mer ytterliggående i tankegangen, vil det oppfattes som en marsjordre til å gjøre enda mer.

Dette er erfaringsmessig rett og slett farlig, og det er nok redaksjonen klar over. Det er farlig dels fordi dommere eller vitner faktisk kan bli plaget for å gjøre jobben sin. Det er kanskje enda farligere som signal: Om vi i Resett ikke liker dommen, blåser vi i hundefløyten og setter mobben vår etter dommerne. Som ansvarlig redaktør er Helge Lurås ansvarlig for alt som publiseres anonymt på denne bloggen. Det å på denne måten oppfordre til trakassering av dommere kan være straffbart, og i så fall bør Helge Lurås være straffemyndighetenes adressat.

Svar fra Resett, ved redaktør Helge Lurås:

Resett mener den utvidede hatytringslovgivningen i Norge reiser viktige prinsipielle spørsmål. Det berører sentrale verdier knyttet til frihet og demokrati. For dem som tiltales og dømmes er omkostningene store. Slike dommer er med å danne presedens.

Det er viktig at disse dommene ikke oppfattes som gjort av ansiktsløse utøvere av statens makt og at de avgjørelsene som fattes av retten gjøres med tilstrekkelig bevissthet om alvor og konsekvenser. Muligheten for at påtaleansvarlige og rettens medlemmer blir identifisert, vil styrke folks alminnelige rettsfølelse.

Hvem som sto på byline da vi gjenga dommen i sin helhet, er helt uvesentlig. Den ble publisert på direkte ordre fra meg som ansvarlig redaktør. Vi har nå endret byline slik at det er mitt navn som står oppført. Det er uansett ryddigst slik.

Påstandene om at vi har gitt noen en «marsjordre» faller på sin egen urimelighet. BT burde holde seg for god til å publisere den typen konspirasjonsteorier om en annen medieaktør.

