Shinzo Abe vil etter all sannsynlighet være statsminister under OL i Tokyo i 2020, og dermed bli historisk.

I Japan står et meget viktig valg for døren - nemlig valget av leder i regjeringspartiet Liberal Democratic Party (LDP). Vinneren av valget den tjuende denne måneden vil bli Japans neste statsminister. Etter at ledelsen i partiet i fjor, vedtok å utvide treårsperioden man kan sitte som partileder – fra to til tre – er det åpnet for at den sittende statsministeren Shinzo Abe kan gå løs på sin tredje treårsperiode.

Forutsatt at han går seirende ut av det interne valget. I så tilfelle vil han passere Eisaku Sato (1964 – 1972), og gå inn i historien som statsministeren med lengst sammenhengende regjeringstid i Japan.

RUNE NIELSEN

I skrivende stund er det bare tidligere utenriksminister og generalsekretær i partiet, Shigeru Ishiba, som offisielt har bekreftet at han stiller som motkandidat til Abe. Med fartstid som representant for LDP i Underhuset fra 1986 og blant annet med erfaring som landbruks- og fiskeriminister, er Ishiba som en tungvekter å regne innen partiet. Han har også noe å revansjere.

I valget som leder av LDP i 2012 var han nemlig svært nær å slå Abe, som først gikk av med seieren etter omkamp. Den gang fikk Ishiba langt flere stemmer fra lokale representanter enn Abe, som ble «reddet» av stemmene fra representanter i Over- og Underhuset. Systemet for elektoratet denne gangen er som følger: LDP`s 405 representanter i Over-og Underhuset har én stemme hver; det samme har 405 lokale representanter som blir utpekt basert på resultater i distriktsvalg.

Det er altså til sammen 810 stemmer som skal avgis, og oppnår en kandidat alminnelig flertall i første valgomgang er han vinner. Får ingen flertall, teller de nasjonale stemmene nesten ti ganger så mye som de lokale i annen valgomgang. Hvis ikke flere utfordrere melder sitt kandidatur i siste liten, vil ledervalget i LDP bli avgjort i første valgomgang.

Spørsmålet er om Ishiba klarer å posisjonere seg som et reelt alternativ til Abe. Faktisk har han hele det siste tiåret ført en kampanje for å kunne overta lederskapet i partiet. I 2015 dannet han sin egen fraksjon i partiet, riktignok med et relativt beskjedent antall partimedlemmer. Politisk er det imidlertid vanskelig å se de fundamentale forskjellene mellom Ishiba og Abe.

Om Abe kan karakteriseres som en konservativ nasjonalist, er Ishiba mer ekstrem i så måte. I all vesentlighet er det to forhold som kan bidra til at Ishiba kan gi Abe kamp om toppvervet i partiet.

For det første fokuserer han sterkt på å stimulere økonomien i distriktene, for eksempel ved å flytte statlige institusjoner og store firmaer utenfor de store byene. For det andre – og viktigere – trekker han Abes redelighet i tvil. Med slagordet «en ærlig og rettferdig politisk arena» spiller han på to skandaler som utvilsomt har bidratt til å stille Abe i et dårlig lys.

Til tross for at Abe benekter ethvert kjennskap til sakene, har bildet av Abe som en politiker som ikke går av veien for tvilsomme politiske vennetjenester nok festet seg i deler befolkningen.

De siste dagene har Ishiba etter press fra flere LDP- representanter for øvrig trukket tilbake slagordet. Skandalene, Abes påståtte innblanding i billigsalget av statlig tomteland til den ultranasjonalistiske barnehagekjeden Moritomo - i tillegg til direkte inngripen for å få opprettet et veterinærinstitutt ledet av en mangeårig venn, førte på et tidspunkt til at Abes støtte sank til godt under tretti prosent på meningsmålingene.

Japanske statsministre går vanligvis av ved første skandale eller når publikums støtte synker til under tretti prosent. Japan hadde forøvrig seks statsministre mellom 2006 og 2012, som alle fant å måtte trekke seg grunnet lav oppslutning og derfor bare ble sittende rundt ett år hver.

Når Abe ikke har kastet inn håndkleet, er det fordi han ikke føler at han er nødt til å trekke seg. Til tross for de to nevnte hendelsene som sår tvil om Abes redelighet, kan han vise til en rekke suksesser i sin foreløpig seks år lange statsministerperiode. Hans økonomiske politikk, kjent som abenomics, er velkjent. Brutto nasjonalprodukt er økt med nærmere tolv prosent i perioden, arbeidsledigheten har sunket til noe over to prosent, og til tross for at en økende andel av befolkningen betegnes som eldre har arbeidsstokken økt med fem prosent. Andelen kvinner i arbeidslivet er økt med ti prosent.

Utenriks har Japan tatt lederskapet i frihandelsavtalen Asian Trans-Pacific Partnership etter at USA trakk seg ut i 2017. I samme år ble forhandlingene med EU om en omfattende frihandelsavtale avsluttet. Denne ble undertegnet av begge parter i juli i år, og venter bare på ratifisering av Europaparlamentet og den japanske nasjonalforsamlingen før den trer i kraft – ventelig neste år.

Abes faste holdning overfor Nord-Korea og hans gode forhold til president Trump er også faktorer som ganske sikkert blir vektlagt av de stemmeføre representantene.

I kraft av sin lange periode som statsminister har Abe utvilsomt bidratt til å gjøre Japan mer synlig i internasjonale sammenhenger. Mens internasjonale toppmøter i perioden før Abe bydde på stadig nye japanske fjes, noe som har medført at Japan i lengre perioder har manglet et globalt image, har Abes internasjonale nærvær de siste seks årene rettet opp mye av dette. Flere japanske regjeringsmedlemmer peker på at Abe er den største garantist for fortsatt japansk internasjonal synlighet i den kommende perioden.

I en meningsmåling utført av All-Nippon News Network den 21. august, hadde Ishiba langt større støtte blant det generelle publikum enn Abe. Problemet for Ishiba er at det ikke er disse som skal stemme i det kommende valget. Mens Abe synes å ha sikret seg støtten til fem av de sju fraksjonene i partiet; det vil si 310 av 405 representanter, er det usikkert hvor mange av de resterende 95 som vil støtte Ishibas kandidatur. Ishiba er derfor avhengig av overveldende støtte fra lokale partimedlemmer for å få revansje fra 2012.

To uker er lenge i politikk, men såfremt ikke Abe blir involvert i nye skandaler i tiden frem mot ledervalget er det lite trolig at Ishiba vil oppnå støtten han trenger.

Abe vil derfor etter all sannsynlighet være statsminister også under OL i Tokyo i 2020, og dermed bli historisk. Han vil være statsministeren som leder Japan inn i en ny æra, etter at keiser Akihito abdiserer i april neste år. Oppgavene står i kø.