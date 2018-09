Et viktig krav i årets tariffoppgjør mellom LO og NHO i privat sektor var en forbedring av obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Dessverre var dette punktet det eneste vi ikke fikk noe på i tariffoppgjøret, men det kommer til å bli en av høstens store kampsaker på Stortinget.

I 2006 ble det pålagt fra myndighetenes side at alle virksomheter i privat sektor må spare pensjon for sine ansatte. Det finnes i dag tre typer tjeneste pensjonsordninger: Ytelsespensjon, innskuddspensjon og hybridpensjon. Tidligere var det ytelsespensjonen som var den vanligste. Da avtalte man at pensjonen skulle være på et bestemt nivå, for eksempel 66 prosent av lønnen. Da hadde arbeidsgiveren all risiko. Hvis lønnen gikk opp eller avkastningen på kapitalen gikk ned, eller folketrygden ble svekket, måtte bedriften skyte inn mer penger for å komme opp til avtalt nivå.

Siden den gang har de fleste eierne skjøvet risikoen over på de ansatte og gått over til innskuddspensjon. Minimum i OTP er 2 prosent av lønn, og mange bedrifter velger bare å betale inn minimum. Hva som kommer ut i andre enden, blir pensjonistens problem.

I dag må du tjene 1G (96.883) for å opptjene pensjon. I tillegg må du ha en stillingsandel på 20 prosent, et arbeidsforhold som varer minst 12 måneder, og du må være fylt 20 år. Kravet i årets tariffoppgjør var å ha rett til pensjonsopptjening fra første krone og første time, for alle stillingsandeler og fra 13 år. I tillegg at arbeidstakere skal få pensjon for arbeidsforhold med varighet kortere enn 12 måneder. Som tidligere nevnt, ble ikke kravene innfridd.

Derfor har Ap og SV fremmet dette forslaget på Stortinget, og håpet er at både KrF og Senterpartiet støtter forslaget som skal behandles til høsten, for da har vi flertall. Så langt har regjeringen (Høyre, FrP og Venstre) vært tause i denne saken, noe jeg regner med de fortsatt kommer til å være. Jeg tror heller ikke de kommer til å støtte dette forslaget, da vennene i NHO også er imot. Raushet når det gjelder arbeidslivspolitikk har aldri vært denne regjeringens varemerke.

En oppmykning av denne loven vil ha betydning for mange. Ifølge tall fra Finans Norge mangler over en million personer pensjon fra første krone. Ungdom er en gruppe som den store pensjonstaperen, det gjelder levealdersjustering og OTP. De begynner gjerne å ta deltidsjobber noen år før de blir 20 år, eller de begynner i lære. Oppmykningen vil også ha stor betydning personer med lav stillingsbrøk. En annen gruppe er de midlertidige ansatte og prosjektansatte med hyppige skifter av arbeidsgiver. Disse kommer kanskje ikke opp i den inntekten (96.883 kroner) hos de respektive arbeidsgivere som forventes for at OTP skal slå inn.

Dette blir en spennende kamp denne høsten.