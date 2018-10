Situasjonen for hjorten er nå kritisk i Flesland-området.

«Oppstykking av dyrs leveområder blir regnet for å være en av de største truslene mot bevaring av det biologiske mangfoldet, og kan i verste fall føre til at lokale bestander blir isolert og på lang sikt forsvinner helt.»

Statens vegvesen støtter her i sin instruks «Veger og dyreliv» vår mangeårige kamp for å sikre at hjorten i Bergen skal kunne bruke sine eldgamle trekkruter i bergensområdet. Vi krever at kommunen omgående starter en planprosess for å sikre hjorten fortsatt passasje mellom Liland og dens viktige leveområde, Fleslandsmarken.

Især boligbyggingen i Fleslands-området truer nå hjortens trekkrute gjennom hundrede av år mellom Liland og Fleslandsmarken. De mange hjortepåkjørslene som dette området er kjent for, understøtter konflikten.

Situasjonen er nå kritisk for hjortens historiske trekk i området etter siste års veibygging. Kommunen erkjenner sitt ansvar for hjorten i deres rapport «Viltet i Bergen. Kartlegging av viltområder og status for viltartene.» Her skriver kommunen at «Det er særlig viktig at hjorten relativt uhindret kan forflytte seg mellom større grøntområder».

Kommunen må snarest fullføre sin rapport om farlige kryssingspunkt med veier samt kartfeste sammenhenger mellom større grøntområder som hjorten trekker mellom.

Det vil og være i samsvar med praksis andre steder i landet der viltunderganger/ overganger er et selvsagt tiltak når nye veier bygges. Vi ber på nytt om å få møte kommunens plansjef Mette Svanes og byråd Anna Elisa Tryti for å få fortgang i denne saken.