I Arbeiderpartiet i Bergen er det medlemmene som bestemmer toppkandidatene til lokalvalget i Bergen, og ingen andre.

Jeg må smile av såkalt gode råd fra Høyres Arent Kragh som mener jeg bør gå av umiddelbart som byrådsleder i Bergen. Greit nok at Bergen er viktig, men å sammenlikne byrådsleder-rollen med presidentskapet i USA, er vel i overkant svulstig.

I bergenspolitikken er det snakk om å bygge flere sykehjemsplasser til eldre, lærlingegaranti til de unge og bedre kollektivtilbud i hverdagen, ikke raketter mot Nord-Korea.

For det andre: Jeg har vært tydelig på at jeg ikke peker på noen etterfølger. At Roger Valhammer er en dyktig politiker som er på vei opp og frem, er vi mange som mener. Men Arbeiderpartiet i Bergen har, som jeg også har sagt, flere stjerner, deriblant Marte Mjøs Persen, som uansett sitter som ordfører til oktober neste år.

Jeg er usikker på hvilken praksis Arent Kragh er vant til fra Bergen Høyre, men i Arbeiderpartiet i Bergen er det medlemmene, ikke jeg eller andre enkeltpersoner, som bestemmer toppkandidatene til lokalvalget i Bergen.

Og sist, men ikke minst: Jeg stilte i 2015 til valg som Aps byrådslederkandidat for perioden frem til oktober 2019, med et tydelig budskap om å gjøre mitt for at Bergen skulle bli en grønnere og mer rettferdig by.

Det arbeidet er vi godt i gang med, sammen med KrF og Venstre. Men vi er ikke i mål, og jeg akter å holde løftet om å gi 100 prosent ett år til.