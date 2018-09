Pengene finnes jo om de skal brukes i Oslo.

Etter årevis med sprengt kapasitet fikk Bergen endelig en sårt tiltrengt ny terminal på Flesland, men så ble det full stopp: Planene for å oppgradere den gamle terminalen ble overraskende satt på pause på ubestemt tid av Avinor, begrunnet med pengemangel.

Denne pengemangelen ser tydeligvis ikke ut til å gjelde Oslo. Etter nylig å ha brukt mange milliarder på den nyåpnede piren på Gardermoen, skal man nå i gang med ytterligere en storstilt utbygging – denne gangen en Schengen-utvidelse på 30.000 kvadratmeter til en pris av 3,3 milliarder kroner. Samtidig står Flesland igjen som en halvveis utført jobb med en totalt nedslitt 80-tallsterminal i grell kontrast til nybygget.

Man kan undre seg over at ikke Bergens politikere krever å få jobben fullført. Hva sier Avinor og ledelsen ved Bergen Lufthavn – når skal arbeidet settes i gang? Eller er det slik at flypassasjerene i Bergen forventes å finne seg i utdatert infrastruktur mens man på Gardermoen fortsetter å bygge uten stans? For pengene finnes jo tydeligvis, om de skal brukes i Oslo.