Man løser ikke et problem med å bare legge det vekk fordi det blir vanskelig og krevende.

Nylig kunne vi se relasjonsterapeut og tobarnsmor Dora Thorhallsdottir sitt febrilske utspill mot lekser. Hun mener blant annet at lekser skaper krangel og dårlige relasjoner i hjemmet, og at det rett og slett er gammeldags.

Det er bra at Thorhallsdottir ønsker å diskutere dette, men det er ikke leksene som er problemet.

Leksedebatten er preget av at man glemmer hva målet er, nemlig at eleven skal tilegne seg evnen til å kunne stå på egne ben i fremtiden og eksempelvis kunne få drømmejobben man sikler etter. Til å kunne lære seg å studere på egen hånd.

Lekser handler rett og slett om repetisjon av fagstoffet, fordi det er helt elementært å repetere pensum man skal huske. Enten man går i 1. klasse på barneskolen eller på medisinstudiet.

Om målet er å bli bedre på å kaste liten ball, så vil det ikke hjelpe å sitte hjemme og spille dataspill. Du må faktisk gå ut og kaste denne ballen, gjerne flere ganger. Sånn er det med lekser også. Enten man velger å gå yrkesfag eller studieforberedende, innebærer dette uansett en god del selvstudie. Samtidig ser vi at antall elever som tar høyere utdanning etter videregående øker.

Det har aldri skjedd at noen har blitt dårlige på skolen av å gjøre lekser, snarere tvert imot. Lekser er ikke det kjekkeste i verden, det kan vi være helt ærlig på, men lekser fungerer.

Det er leit om foreldre mener at lekser bare er et ork. Det er faktisk deres sjanse til å følge opp ungen sin og investere i deres fremtid. Samtidig skal skolen legge til rette for at foreldrene ikke må kunne alt fagstoffet til ungen, fordi eleven har gått gjennom dette før på skolen.

Det vil si at terskelen i utgangspunktet skal være lav for å ta fatt på leksene, og sånn må det også være.

En god relasjon mellom hjem og skole, i tillegg til oppfølging, er helt avgjørende for om eleven vil lykkes senere, viser forskning. Man lærer stoffet bedre ved å repetere hjemme, man lærer seg å jobbe selvstendig og skolen får bedre samarbeid med foreldrene.

Olav Urdahl, NTB Scanpix

Ikke alle elever får hjelp med leksene hjemme, dessverre. Da må skolen legge til rette for at elevene får de rette verktøyene til å mestre leksene. I debatten om lekser har det vært mye snakk om at innvandrere faller bakpå på leksefronten, fordi de ikke alltid har foreldre som kan norsk og dermed ikke har mulighet til å hjelpe dem med skolearbeidet i like stor grad som kanskje andre foreldre har.

Da kan vi blant annet se til det enorme arbeidet som blir lagt ned på Fellesverket her i Bergen. Hver tirsdag og torsdag arrangerer Røde Kors leksehjelp i regi av det frivillige, og det er en suksess.

For oss handler lekser om repetisjon og mengdetrening. For å bli god er man nødt til å øve. Det gjelder det meste her i verden. Skal man bli verdens beste fotballspiller er man nødt til å øve, skal man bli verdens beste lege må man øve, og skal man bli verdens beste lærer så er man også nødt til å øve.

Er det en ting som er sikkert, så er det at elevene i hvert fall ikke blir bedre av å droppe leksene. Derfor er Thorhallsdottir sitt utspill lite gjennomtenkt og en dårlig løsning for elevene.

Man løser ikke et problem med å bare legge det vekk fordi det blir vanskelig og krevende. Hvis vi skal fjerne leksene er det en ting som er sikkert: Vi må være på skolen mye lenger for å lære like mye. Det mener vi er et svært dårlig alternativ.