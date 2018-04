J.K. Balterzen glemmer at unge har livserfaring når han vil øke stemmerettsalderen til 25 år.

På en helt vanlig mandag bruste det en historisk stemmerettssus rett inn i BT. Debattant J.K. Balterzen har en slags vemodig gjennomgang av demokratiseringen av Norge, og konkluderer med at det har vært for mye av det gode. Balterzen vil heve stemmerettsalderen til 25 år. Han om det.

To ting er sentrale i Balterzens argumentasjon: forestillingen om at noen («de unge»?) tar pengene hans, og at de samme unge mangler den livserfaringen som skal til for å være med å fatte beslutninger.

La meg ta tak i denne gammel misforståelsen når det gjelder unge mennesker i politikken og i livet for øvrig: Unge mennesker har erfaring. De har livserfaring. De har erfaringen med å leve som ung i det samfunnet vi har nå, som de eldre politikerne har hatt privilegiet av å forme.

Hvor mange 30-åringer har vokst opp med at alle har et tilgjengelig mobilkamera i dusjen etter gymmen?

Hvor mange 40-åringer har studert under kvalitetsreformen?

Hvor mange 50-åringer begynte på skolen under seksårsreformen?

Baltzersen er ikke den første som har ønsket å endre stemmerettsreglene denne våren. Tidligere foreslo Helge André Njåstad og Frp at hytteeiere også skulle få stemme i kommunen de eide hytte, altså dobbel stemmerett.

Det er ikke så mange 25-åringer som eier hytte. De eier svært sjeldent en bolig i det hele tatt. Så kanskje Frp og Njåstad sitt forslag er noe for Balterzen å slå seg sammen med. Kun de over 25 har stemmerett, og de som har mye eiendom kan stemme flere ganger.

Det kunne være artig å kontre Balterzen med et motforslag: Alle som skal stemme i dette landet må minst én gang i livet ha opplevd å være skikkelig sulten og/eller blakk. Men heldigvis er det ikke våre liv eller erfaringer som gir oss stemmerett. Vi har stemmerett fordi vi er medlem av et samfunn og fordi vi skal ha medbestemmelse over de lovene vi kan dømmes under.

Stemmerettsalderen bør ikke heves, men derimot senkes til 16 år. Da kan flere ta del i beslutningene vi fatter i fellesskap.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.