Sykkelsatsningen i Bergen er bare prat.

Jeg ser at bysykler nå er kommet på plass i Bergen sentrum. Dette skal være viktig for Bergen som sykkelby. Potent sykkelby, hva nå enn det må bety.

Men uten noen steder å sykle kan Bergen aldri bli noen sykkelby. For hvor skal de sykle? På fortauet fra Torgallmenningen over Fisketorget til Bryggen? Eller utsette seg for livsfare ved å sykle i veibanen? Bergen er en potent sykkelby, sier leverandøren av syklene. Hva nå enn det må bety.

Personlig er jeg en som sykler svært mye, og har gjennom 30 år på sykkel i Bergen irritert meg over dårlig fremkommelighet. Jeg kan overhodet ikke se at å plassere 1000 sykler i bykjernen forbedrer noe som helst av sykkelforholdene. Snarere tvert imot. Flere skal kjempe om plassen blant fotgjengere, Segway, biler og busser.

Det eneste som kan gjøre Bergen til en sykkelby er å bygge mer sykkelvei i byen. Da må bilene bort. Og det vil selvfølgelig ikke skje.

Sykkelsatsingen i Bergen er bare prat. Å telle antall syklister inn til Bergen sentrum fra nord og sør har ingen verdi. Disse tallene burde ha vært endret til: Antall meter nye sykkelveier bygget siste måned. Dette hadde vært spennende tall å følge med på.