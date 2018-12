Kjære Lilly Vinje, takk for innlegget ditt i BT 17.12. Dine spørsmål er interessante, og du bør få svar, da det kan være flere enn deg som har spørsmål om hva ansatte ved Universitetet i Bergen bruker tiden til.

I flere østafrikanske land finnes eksempler på gode helsepolitiske endringer som har klar relasjon til forskning utført av studenter som har fått sin utdanning i Bergen. Dette finner vi f.eks. innen mødrehelse, malariaforebygging, tuberkuloseomsorg, forebygging av hiv og arbeidshelse.

Vi har et særlig fokus på å redusere barnedødelighet i verden. Et eksempel på prosjekt vi arbeider med, er å finne ut hvordan vi kan unngå at nyfødte dør av pustevansker. Vi tester ut to forskjellige måter å hjelpe nyfødte med pustevansker etter fødselen. Slik hjelp gjør at flere babyer overlever. Ved å finne frem til gode metoder av denne typen, er UiB med på å redde barnas liv!

Senter for internasjonal helse ved UiB har i løpet av de 30 årene senteret har eksistert, utdannet flere hundre master- og doktorgradsstudenter. De fleste som er utdannet hos oss, har nå arbeid i viktige stillinger ved helseinstitusjoner eller utdanningsinstitusjoner i sine hjemland. Utdanningen av studentene har vært et strategisk grep for å bygge institusjoner i lav- og mellominntektsland - en viktig del av senterets målsetning.

Eksempelvis har den akademiske folkehelseinstitusjonen «National School of Public Health» ved Universitetet i Zambia blitt etablert som følge av et partnerskap med Senter for internasjonal helse ved UiB. Institusjonen ble etablert i 2017 og har i dag ca. 40 ansatte. De fleste vitenskapelig ansatte er utdannet i Bergen.

Utdanningen i global helse har skjedd ved hjelp av godt samarbeid med institusjoner i andre land, slik at vår undervisning har vært relevant også for studenter som ikke kommer fra Norge. Man kan lære mye om malaria i Bergen, selv om vi heldigvis ikke har malariamygg her. Vi har mange kompetente ansatte ved UiB innen dette feltet, og de holder seg oppdatert via faglige nettverk ute i verden.

Du lurer kanskje på hvorfor vi bruker tid og energi på å utdanne studenter fra andre land? Jo, vi ønsker å bidra til å bedre helsen i verden, også utover Norges grenser. Norge er kjent for å være en viktig bidragsyter for global helse både økonomisk og med kunnskap innen forskning, undervisning og utdanning.

Det brukes store pengesummer og mye energi fra Norge på å oppfylle bærekraftsmålene som er satt av FN. Jeg mener at disse oppgavene er svært viktige. Vi som arbeider på Senter for internasjonal helse, opplever at vi har et samfunnsansvar for å bruke vår kunnskap til å løse problemstillinger som angår verdens fattige.