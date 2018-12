Jeg ønsker at Bergen kan få et stort bygg for rekreasjon, som Tropical Islands i Berlin i Tyskland. Bergen trenger et stort aktivitetssted for alle aldre, og på grunn av været er det bra med innendørs aktiviteter. Det er også mange turister som kommer til Bergen.

Jeg tenker på et sted med mange tilbud – hoteller, restauranter og underholdning. Temaet i Bergen tropical island kan være en blanding av læring og underholdning basert på verdens gamle sivilisasjoner.