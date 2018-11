DEBATT: Vi kan ikke slå oss til ro dersom noen opplever at kirkens tradisjon skaper avstand til troen og Gud.

Fredag 16. november kom Mona Fonnes med en utfordring til Den norske kirke i et leserinnlegg her i BT. Hun opplever gudstjenesten som «høykulturell og med et stammespråk som vi vanlige folk ikke forstår». Etter hennes vurdering er det «mye liturgi og lite frie tøyler». Hun er også kritisk til kirkemusikken som domineres av salmer og orgel, og synes ikke den er for folk flest.

Det er viktig for kirken at noen minner oss på at terskelen for å delta i gudstjenesten kan føles høy, og at musikkstilen føles spesiell. Vi kan ikke slå oss til ro dersom noen opplever at kirkens tradisjon skaper avstand til troen og Gud.

Men om gudstjenesten er meningene delte. Mange er glade i vår vanlige søndagsgudstjeneste, som er formet av tradisjon, teologi og levd trosliv gjennom lange tider. Samtidig har menigheten etter gudstjenestereformen i 2011 fått muligheten til å velge mellom ulike alternative ordninger - også til å lage noen søndagsgudstjenester som ikke er høymesser, men har enklere liturgisk og musikalsk preg.

Her er det altså muligheter for å skape en større grad av variasjon enn det som ofte skjer. Det ville være fint om Mona Fonnes og alle som er enige med henne tar kontakt med kirken der de bor og melder inn sine ønskemål for gudstjenesten der. Jeg kan ikke love at det skjer noe innen neste søndag, men jeg tror jeg kan love at de vil bli godt mottatt.