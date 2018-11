DEBATT: Kanskje vi kunne hatt dager hvor vi oppfordret bergensere til å si «hei!» til en fremmed?

Jeg ønsker at Bergen bør bli landets hyggeligste by å besøke. At vi som de fine bergenserne vi er, kan bli verdens mest imøtekommende og omgjengelige folk. At vi evner å bruke vår iboende eventyrlyst og utferdstrang til også å ønske fremmede velkommen hit.

Kanskje vi kunne hatt dager hvor vi oppfordret bergensere til å si «hei!» til en fremmed? Til å invitere en fremmed på kaffe, spørre om å få sette seg ned ved et bord hvor det allerede sitter noen? Til å ha «social eating», hvor du spiser med fremmede på de fleste restauranter i byen?

Til å gi ukjente en klem, smile til folk?

Tenk om vi kunne vært verdens vennligste by, det hadde vært kult og virkelig noe å være stolt av!